Free déploie une nouvelle mise à jour du Server des Freebox Delta, Révolution, mini 4K, Pop et One

Vous pouvez dès à présent redémarrer votre Freebox.

L’opérateur déploie aujourd’hui une toute nouvelle version du firmware de ses Freebox Révolution, mini 4K, One, Delta et Pop. Pour en profiter, il suffit de redémarrer le Server, mais ne vous attendez pas à de nouvelles fonctionnalités. “Les changements sont uniquement internes et n’ont pas d’impact sur l’expérience des abonnés” expliquent les développeurs.