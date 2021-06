Apple fait les yeux doux aux détenteurs d’Android, l’application “Move to iOS” s’enrichit

Lors de la WWDC 2021, le géant à la pomme à présenté pléthore de nouveautés dont la nouvelle version de son système d’exploitation estampillé iOS 15. Parmi ce flux d’informations lâché par Apple, une application existante depuis 2015 bénéficie d’améliorations.



Apple souhaite simplifier le transfert d’un appareil Android vers un iPhone, pour cela depuis 6 ans, la firme de Cupertino propose l’application “Move to iOS“. Le principe est simple, elle permet de transférer très facilement vos données telles que les contacts, vos messages, photos et vidéos, musique, calendrier.. etc, d’un smartphone Android vers un appareil mobile marqué d’une pomme.

Avec l’arrivé du nouvel iOS, l’application s’enrichit et permettra désormais le transfert de fichiers, de dossiers et paramètres d’accessibilité ainsi que des albums photo chose qui n’était pas possible auparavant via cette solution de transfert. Ceci permet au nouvel utilisateur d’iPhone de personnaliser un maximum son expérience dès le départ.

Apple met à disposition un QR code afin de télécharger facilement son application de transfert comme cela ce fait de plus en plus dans la vie de tous les jours comme accéder à un menu dans un restaurant ou simplifier la connexion à un réseau Wi-Fi. Cette nouvel version de “Move to iOS” sera disponible avec le déploiement d’iOS 15 prévu pour l’automne prochain.

Source : Frandroid