Découvrez la recherche globale, la nouvelle fonctionnalité qui manquait à la Freebox Révolution

La touche recherche sur la télécommande de la Freebox Révolution a enfin trouvé son utilité.

Dans la dernière mise à jour du player Freebox Révolution, Free a non seulement intégré une compatibilité avec Alexa mais aussi une fonctionnalité attendue depuis le lancement de la box. La touche “loupe” présente sur la télécommande a toujours été inutile mais depuis la version 1.3.28 du player, elle permet d’effectuer une recherche globale de contenus. Univers Freebox vous propose ainsi une démonstration de tout ce que vous pouvez trouver simplement en appuyant sur cette fameuse touche bleue.

Une recherche simple…

En appuyant sur cette touche, vous vous retrouvez alors sur un écran avec un clavier pour saisir votre recherche. Si l’utilisation d’une télécommande pour saisir du texte n’est jamais optimale, la Freebox répond assez bien pour que cette manipulation se passe sans problèmes. Vous pouvez rechercher ce que vous souhaitez : un nom de réalisateur, un titre de film, ou encore un simple terme qui correspondrait à un genre que vous affectionnez. Ici quelques exemples.

A noter d’ailleurs, la Freebox commencera à vous proposer des contenus dès les premières lettres tapées. Si vous cherchez le film Eyjafjallojökull par exemple, ne vous inquiétez pas, vous devriez trouver votre bonheur bien avant la saisie complète du nom.

Une fois votre recherche validée, vous pouvez ainsi retrouver tous les contenus parlant du sujet et accessibles depuis votre Freebox. Plusieurs sections sont présentées selon les plateformes : sur YouTube, à la TV, en Replay, sur Netflix ou Prime vidéo ou même les contenus disponibles en vidéo à la demande.

A l’heure où nous écrivons ces lignes et d’après nos constatations, seuls les contenus VOD présents sur les plateformes de Canal+ et d’Arte sont disponibles. N’hésitez pas à nous indiquer en commentaires si vous trouvez d’autres plateformes accessibles via cette recherche.

… et très détaillée si nécessaire

Comme vous avez pu le voir, si vous recherchez un terme générique (action, frissons…), vous pouvez également retrouver les chaînes accessibles sur la Freebox (gratuites ou payantes) correspondant à cette thématique. Et lorsque vous recherchez une personne en particulier, il suffit de sélectionner le nom dans la liste des personnalités pour retrouver tous les contenus présents sur la Freebox directement ou indirectement. Ici, l’exemple de Christopher Nolan.

En cliquant sur l’un des film, vous retrouverez ainsi des options pour le regarder soit à la télévision soit en VOD ou sur une autre plateforme si elle s’y trouve, mais ce n’est pas tout. Vous aurez également accès à un résumé du programme et une liste des acteurs y figurant. Vous pouvez d’ailleurs à tout moment cliquer sur l’un des acteurs pour découvrir ce que vous pouvez regarder sur la Freebox avec cette personne en particulier à l’affiche.

Si le synopsis ne s’affiche pas entièrement, n’hésitez pas à cliquer sur “Plus d’infos” pour le lire en entier

Verdict

Cette fonctionnalité est un réel plus pour la Freebox. La recherche est assez complète, plutôt fluide même en ADSL et on oublie assez vite la saisie via la télécommande, devenue habituelle à l’heure des plateformes SVOD. Chaque programme est précisément présenté, on peut ainsi y voir plus clair sur l’ensemble des programmes accessibles. On regrettera cependant une petite précision manquante concernant les contenus diffusés à la télévision : il serait de bon goût de préciser lorsque le programme est présent sur une chaîne incluse dans notre offre ou non, afin d’éviter une potentielle déception. Notons que cette recherche avancée est également intégrée dans le player Devialet pour les abonnés Freebox Delta.