Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : lancement d’une offre spéciale garantie à vie, arrivée de l’application Freebox Home, un gros cadeau pour certains abonnés

Canal+ lance ses nouvelles offres, on vous dit tout. L’abonnement standard propose désormais 5 chaînes de la filiale de Vivendi dont les deux nouvelles Canal+ Docs et Kids. L’offre Canal+ Ciné/séries s’adresse aux amateurs de contenu avec de nombreux services intégrés et enfin Canal+ Sport visera les amateurs de compétitions. Plus d’infos…