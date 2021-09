Free annonce offrir Canal+ Séries pendant 1 an aux abonnés Freebox Pop

L’offre 100% séries

Canal+ Séries, c’est le service de streaming de séries de la filiale de Vivendi avec toutes les Créations Originales Canal+, des séries US et européennes et l’intégralité du catalogue Starzplay. Ce service proposée habituellement à 9,99€/mois est accessible sur votre Freebox Pop, mais également sur tous vos écrans ordinateurs, smartphones et tablettes avec myCANAL. L’abonnement permet de profiter à tout moment de vos programmes en 4K-UHD et jusqu’à 2 utilisateurs simultanés.