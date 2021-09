Smartphones : Oppo lance ses modèles haut de gamme, Nubia dévoile son nouveau bolide pour les joueurs

Chaque semaine, retrouvez un condensé des annonces autour des smartphones. Au menu cette fois-ci : la série Reno6 qui débarque en France, le Nubia Red Magic 6S Pro qui brûle le bitume européen et les Realme 8i et 8S 5G fraîchement officialisés.

La série Oppo Reno6 s’aventure enfin en France, avec des Oppo Reno6 5G et Oppo Reno6 Pro 5G à 499 et 799 euros respectivement. L’Oppo Reno6 5G s’équipe du chipset MediaTek Dimensity 900 avec 8 Go de RAM, d’un écran AMOLED 90 Hz, d’un triple capteur photo 64/8/2 Mégapixels au dos et d’un capteur photo 32 Mégapixels à l’avant. À bord également, une batterie 4 300 mAh avec une charge filaire en 65 Watts. La déclinaison Pro s’oriente vers le chipset Qualcomm Snapdragon 870 avec 12 Go de RAM, un quadruple capteur 50/16/13/2 Mégapixels et une batterie 4 500 mAh. Compatibles 5G, les deux smartphones s’accompagnent d’Android 11 avec ColorOS 11.3

Le Nubia Red Magic 6S Pro s’affiche à 599 et 699 euros pour des configurations 12 + 128 et 16 + 256 Go dans un ton noir. On a aussi une finition transparence à 729 euros en 16/256 Go. Taillé pour le jeu sur mobile, le Red Magic 6S Pro profite du chipset Snapdragon 888+, d’un écran AMOLED 165 Hz et de gâchettes tactiles. Côté photo, il propose un triple capteur 64 + 8 + 2 Mégapixels à l’arrière et un module 8 Mégapixels pour les selfies. Côté logiciel, enfin, on trouve une interface Redmagic OS 4.5 basée sur Android 11.

Les Realme 8i et Realme 8S 5G se positionnent sur le petit milieu de gamme. Le Realme 8i embarque le chipset Helio G96, un écran FHD+ 120 Hz, un triple capteur photo 50 + 2 + 2 Mégapixels à l’arrière et une batterie 5 000 mAh avec une charge 18 Watts. Le Realme 8S 5G propose un chipset Dimensity 810, un écran FHD+ 90 Hz, un triple capteur photo 64 + 2 + 2 Mégapixels et une batterie 5 000 mAh supportant la charge 33 Watts. Tous les deux ont une interface Realme UI 2.0 avec base Android 11. La marque n’a pas encore communiqué à propos de la disponibilité européenne.