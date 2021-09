La fibre se démocratise vite, 1 million de nouveaux abonnés en trois mois dans l’Hexagone

L’Arcep dévoile les résultats de son suivi du marché des services fixes à haut et très haut débit à fin juin 2021. Le déploiement de la fibre et son adoption s’intensifient encore.

“Le nombre d’abonnements en fibre optique progresse de 4,1 millions en un an, dont un million au cours du 2e trimestre”, tel est le bilan positif dressé par le régulateur dans son nouvel observatoire du marché du haut et du très haut débit fixe. Dans le même temps, le très haut débit (débit maximum descendant supérieur ou égal à 30 Mbit/s) est poursuit sa croissance avec 905 000 nouveaux abonnements sur la période, porté par celle des abonnements en fibre optique de bout en bout. Fin juin 2021, le nombre d’abonnés fibre s’est élevé à 12,4 millions, soit 75% du nombre total d’abonnements à très haut débit.

Côté déploiements, la locomotive continue d’accélérer au deuxième trimestre avec 1,5 million de nouvelles lignes FttH et une forte accélération des déploiements dans les RIP. Au total, 27 millions de locaux étaient éligibles aux offres FttH, soit une hausse de 30% en un an. “Ils se situent pour un quart en zones très denses, pour moitié en zone « AMII » et pour le dernier quart en zone d’initiative publique”, précise l’Arcep.

Dans le détail, 850 000 locaux ont été rendus éligibles en zone d’initiative publique, soit 95% de plus que sur la même période un an auparavant. En revanche, un ralentissement est une nouvelle fois constaté dans la zone d’initiative privée, “environ 550 000 locaux y ont été rendus éligibles, contre près de 626 000 le trimestre précédent.” Dans les « AMEL » (appels à manifestation d’engagements locaux), 150 000 locaux supplémentaires peuvent souscrire à la fibre.

En zone « AMII », environ 81% des locaux des communes sur lesquelles Orange s’est engagé et 90% de ceux dans les communes sur lesquelles SFR s’est engagé ont été rendus raccordables.