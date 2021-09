Motorola dévoile une nouvelle version de la technologie de recharge sans fil jusqu’à 3 mètres

La recharge sans fil à le vent en poupe et de nombreuses innovations voient le jour. La dernière en date sort tout droit de chez Motorola.

La première version de la technologie de charge spatiale avait été présentée par Motorola en janvier dernier. Il s’agissait d’un émetteur à ondes millimétriques de bureau offrant une charge directionnelle d’une portée de 80 à 100 cm. mais plus tôt cette semaine, le fabricant a présenté la nouvelle version de cette technologie proposant désormais une portée jusqu’à 3 mètres.

Pas moins de 1600 antennes sur un réseau phasé permet de charger en simultané 4 appareils. Une vidéo de démonstration vous montre comment ce chargeur sans fil arrive à capter votre téléphone grâce a son grand angle de 100° et sa distance de 3 mètres ainsi qu’à travers d’obstacles.



Motorola est sur sa lancée et tout laisse à penser que d’autres versions vont voir le jour avec de nouvelles fonctionnalités comme une antenne multi-taille, la mise en réseau multi-appareils, la modulation de fréquences intelligentes AI, etc. L’émetteur sera également compatible avec le protocole de charge sans fil Qi , ouvrant la voie à la commercialisation et à la vulgarisation de la technologie de recharge spatiale.

Source : Sparrow