Free Mobile baisse la data de son offre à 9,99€/mois mais inclut désormais Free Ligue 1 Uber Eats, le prix ne change pas

Après avoir proposé sa meilleure offre depuis le 25 août, Free Mobile décide de baisser de 10 Go l’enveloppe de data de son forfait intermédiaire. Mais Free Ligue 1 Uber Eats est à présent inclus.

Un peu moins de gigas au même prix mais avec un service intégré. Comme à l’accoutumée, Free Mobile change de formule pour son offre Série Free. Proposée avec 90 Go de data jusqu’à aujourd’hui, celle-ci est désormais affichée jusqu’au 21 septembre avec 80 Go de data en France métropolitaine, le tout à 9,99€/mois. Nouveauté cette semaine, le service Free Ligue 1 Uber Eats et sa nouvelle version revue et corrigée, est à présent inclus dans l’abonnement en accès premium. De quoi profiter gratuitement des extraits des matchs du championnat de France en quasi-direct ainsi que de tous les contenus originaux disponibles.

Au-delà de la première année, les abonnés basculeront automatiquement sur le nouveau Forfait Free 5G 150 Go à 19,99 euros par mois.

Et chez les rivaux ?

A titre de comparaison, Sosh propose un forfait 60 Go à 13,99€/mois et 80 Go à 14,99€. Red by SFR ne se laisse pas faire et affiche des offres 70 Go à 13€, 100 Go à 15€ et 130 Go à 19€. Enfin, B&You séduit de manière très similaire avec un forfait 70 Go à 13,99€/mois, 100 Go à 14,99€/mois et 130 Go à 18,99€/mois. Les deux opérateurs ont récemment augmenté leur prix.