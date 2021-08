Free dégaine sa nouvelle application Free Ligue 1 Uber Eats, nouvelle interface et de nombreuses nouveautés

À trois jours de la reprise de la saison 2021-2022 de la Ligue 1, l’application 100 % foot de Free fait peau neuve. Tour d’horizon des évolutions.

“Après un break, Free Ligue 1 est de retour cette semaine. Le service sera disponible dans les prochains jours sur iOS et Android, dans une toute nouvelle version (nouveau design, nouvelle navigation, nouvelles fonctionnalités), mais également sur Freebox (canal 63)”, a annoncé ce mardi Frédéric Goyon, à la tête du service 100 % foot de Free.

C’est chose faite, ce mercredi. Les applications Android et iOS de Free Ligue 1 Uber Eats, distribuées via le Play Store de Google et l’App Store d’Apple, ont en effet été mises à jour. La déclinaison Android passe ainsi en version 2.1.3 et la déclinaison iOS en version 2.1.0.

Dans leurs release notes, les développeurs annoncent un nouveau design, une navigation entièrement repensée et une interface du lecteur vidéo repensée. La nouvelle version de Free Ligue 1 Uber Eats se traduit également par un enrichissement des contenus, avec un environnement match complété par des onglets “Temps forts”, “Buts” et “Statistiques, mais aussi avec l’apparition de classements pour les buteurs et les passeurs.

En termes de fonctionnalités, il est désormais possible de s’abonner à un match (bouton “Suivre”) et de retrouver tous les buts en mode story depuis la page d’accueil.

Sans oublier la possibilité de reculer/avancer de 10 secondes dans les vidéos (boutons autour du bouton “Lecture/pause”).