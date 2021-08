Free va lancer cette semaine une toute nouvelle version de son service Free Ligue 1 Uber Eat, avec des nouveautés

Le 6 Août, Free Ligue 1 Uber Eat sera de retour avec des nouveautés

Free Ligue 1 Uber eat permet de voir en quasi direct 100% des matchs de la Ligue 1 Uber Eats et recevoir les alertes vidéo de vos équipes préférées : buts, moments forts, plus belles actions, etc. Elle permet de regarder avant tout le monde les résumés dès le coup de sifflet final et consommez et les compilations de tous les buts et des plus beaux arrêts de chaque journée de Ligue 1 Uber Eats.

Alors que la Ligue 1 reprend, Free avait annoncé le retour du service sur Freebox et sur applications mobiles sera le 6 août pour le début de la saison 2021/2022.. Et il va y avoir du nouveau. En effet, Frédéric Goyon, un des responsables de Free Ligue 1 Uber Eat annonce sur Twitter que “@FreeLigue1 est de retour cette semaine. Le service sera disponible dans les prochains jours sur iOS et Android, dans une toute nouvelle version (nouveau design, nouvelle navigation, nouvelles fonctionnalités), mais également sur Freebox (canal 63)”