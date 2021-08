Choc des smartphones chez Free Mobile : Samsung Galaxy A22 5G ou Oppo A74 5G ?

Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose un comparatif des smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile. Il s’agit de vous aider à choisir selon vos attentes.

Aujourd’hui, nous opposons les Samsung Galaxy A22 5G et Oppo A74 5G, affichés à 259 et 269 euros respectivement. Notez d’ailleurs qu’ils sont disponibles au comptant ou via la nouvelle offre Free Flex.

L’écran : Oppo

L’écran poinçonné de l’Oppo apparait plus moderne que l’écran avec encoche goutte d’eau de son rival. Dans les deux cas, on a une dalle IPS avec une diagonale aux alentours des 6,5 pouces, une définition Full HD+ et un taux de rafraîchissement 90 Hz pour plus de fluidité.

Notre classement :

Oppo A74 5G (IPS, 6,5 pouces, FHD+, 90 Hz et poinçon excentré) Samsung Galaxy A22 5G (IPS, 6,6 pouces, FHD+, 90 Hz et encoche goutte d’eau)

Performances : ex æquo

Les deux smartphones profitent d’une plate-forme 5G, l’une signée MediaTek et l’autre fournie par Qualcomm. Le Galaxy A22 5G mise sur un processeur légèrement plus véloce pour les tâches gourmandes, tandis que l’Oppo A74 5G offre un peu plus de mémoire vive pour plus de souplesse en multitâche.

Notre classement :

Samsung Galaxy A22 5G (processeur octa-core 2,2 GHz du chipset MediaTek Dimensity 700 et mémoire vive 4 Go) Oppo A74 5G (processeur octa-core 2,0 GHz du chipset Qualcomm Snapdragon 480 et mémoire vive 6 Go)

La photo : Oppo

Côté photo, l’Oppo A74 5G en propose un peu plus que son rival au niveau du capteur ultra grand-angle et du capteur à selfies. Le capteur supplémentaire par rapport au concurrent n’est qu’un capteur 2 Mégapixels, dont on n’attend pas grand-chose dans les faits.

Notre classement :

Oppo A54 5G (48/8/2/2 Mégapixels à l’arrière, 16 Mégapixels à l’avant) Samsung Galaxy A22 5G (48/5/2 Mégapixels à l’arrière, 8 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie : Oppo

Les deux smartphones profitent d’une batterie 5 000 mAh annonciatrice d’une belle autonomie. L’Oppo propose une charge légèrement plus performante que son rival, ce qui n’est pas un luxe avec une telle capacité de batterie.

Notre classement :

Oppo A74 5G (batterie 5 000 mAh et charge 18 Watts) Samsung Galaxy A22 5G (batterie 5 000 mAh et charge 15 Watts)

Le choix d’Univers Freebox : Oppo A74 5G

Les deux smartphones ne manquent pas d’intérêt avec leur compatibilité réseau 5G, leur stockage interne de 128 Go et leur batterie 5 000 mAh annonciatrice d’une solide autonomie. L’Oppo A74 5G propose toutefois un écran plus moderne, une partie photo plus étoffée et une charge légèrement plus puissante.