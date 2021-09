Nouveau record sur le réseau 5G de Free Mobile

Un abonné ne cesse de battre des records sur le réseau 5G de Free Mobile en s’approchant des 900 Mbits/s en débit moyen.

La 5G de Free Mobile évolue à vitesse grand V. S’il déploie à tour de bras son réseau, les débits descendants de ses abonnés enregistrés par nPerf dans son premier baromètre, apparaissent en revanche plus lents que la concurrence, la faute à l’utilisation massive de la bande 700 MHz. Reste que certains abonnés atteignent des débits nettement plus élevés que la moyenne de l’opérateur. L’un d’entre eux bat même tous les records. Après avoir été flashé le 2 septembre à 853,18 Mbits/s ( débit moyen ) grâce à l’agrégation de fréquences 4G et 5G et même à 1,025 Mbits/s en débit max, son Xiaomi 10t 5G se voit créditer aujourd’hui d’une nouvelle performance sur le réseau de Free Mobile avec un nouveau record à 877 Mbits/s à Montardon, une commune de 2250 habitants située dans le département des Pyrénées-Atlantiques.

Ces mesures de débits proviennent des utilisateurs de l’application RNC Mobile que vous pouvez télécharger sur le Play Store. Ce record devrait toutefois être battu à terme puisque Free a annoncé que ses débits 5G peuvent atteindre 3 fois ceux de la 4G.

Pour rappel, Univers Freebox vous propose la rubrique “records”. Celle-ci vous permet de découvrir les meilleurs débits réalisés par les utilisateurs de l’application RNC Mobile, sur toute la France. Vous pouvez également retrouver les records dans chaque département ou région. A chaque fois, il vous est indiqué le débit descendants et montants de ces records, ainsi que bien sûr les villes dans lesquelles ils ont été mesurés

Découvrez les records de débit Free Mobile sur toute la France et dans votre région

Participez à l’amélioration de la carte participative et des records chez Free Mobile

Vous pouvez surtout participer au développement de la carte participative et celle des records du réseau Free Mobile en téléchargeant l’application RNC Mobile sur le Play Store. Vous pouvez ainsi réaliser des tests de débits qui seront bien sûr intégrés à la carte, mais l’application vous propose également d’autres fonctions et informations.