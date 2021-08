5G : Free Mobile déjà à la traine sur les débits selon nPerf

Après un premier semestre de déploiement sur le territoire, quel opérateur propose les meilleurs débits 5G?

L’application nPerf dévoile enfin sa première étude sur les performances du réseau 5G fraichement déployé dans l’Hexagone. Dans son dernier baromètre de connexion mobile, nPerf a ainsi compilé 37 577 tests 5G réalisés sur Android durant le premier semestre 2021, pour tirer des premières observations. Et Free est pour l’instant très en retard sur ses concurrents concernant les performances de sa 5G.

Free paye sa présence écrasante sur le territoire avec des performances faibles

L’opérateur de Xavier Niel “se démarque nettement de ses concurrents en termes de présence 5G” affirme nPerf. En effet, sans surprise, 61% des tests compilés pour le premier semestre ont été réalisés sur le réseau Free. Un écart logique puisque Free couvre plus de 50% de la population.

“Cela s’explique assez facilement par le fait que les tests en 5G nécessitent, outre un terminal 5G, une offre compatible 5G. Free est ainsi avantagé, puisque c’est le seul de ces quatre opérateurs à proposer la 5G de base sur ses offres.” explique nPerf. Cependant, la couverture et l’utilisation de la bande 700 MHz présente une contrepartie de taille : “une performance moindre, d’où des débits 5G actuellement plus faibles que ceux mesurés chez ses concurrents “.

Si l’opérateur est aux coudes à coudes avec Bouygues et SFR en terme de taux de réussite des tests, il se retrouve loin derrière concernant les performances en download. En moyenne, le débit descendant atteint en 5G chez Free est de 118.91 Mb/s, le plaçant derrière Bouygues Telecom (148.31 Mb/s), Orange (295.12 Mb/s) et SFR, premier du classement avec un débit moyen de 308.19 Mb/s.

A noter cependant que les tests réalisés sur les réseaux Orange et SFR représentent 17% de l’ensemble des tests compilés. Le podium est le même concernant les débits montants ou Free (16.42 Mb/s), Bouygues (23.14 Mb/s) et Orange (25.63 Mb/s) sont largement distancés par SFR et ses 40.85 Mb/s.

Bouygues tire son épingle du jeu sur la latence, avec un temps de réponse de 23.52 ms, devant Orange et SFR. Free pour sa part se retrouve à la dernière place avec 41.23 ms.

“Les latences 5G sont assez proches de celles de la 4G, hormis pour Bouygues Telecom qui offre une véritable différence. Cela n’est pas anormal, puisqu’en France les réseaux 5G sont actuellement déployés selon le mode non-standalone (NSA), c’est-à-dire que le cœur des réseaux utilisé est celui de la 4G. Il y a donc une forte probabilité qu’au moment d’établir la connexion les flux 5G ne soient pas encore établis ce qui amène à une latence de type 4G ” explique nPerf.

Ainsi, les premiers résultats de ce baromètre ne sont pas flatteurs pour Free concernant la nouvelle génération de téléphonie mobile. Cependant, nPerf l’affirme, il ne faut pas tirer de conclusions hâtives: “attention, ceci ne constitue qu’une première image avec une fiabilité relative, au regard des 37 577 tests retenus par nPerf pour ce zoom 5G. Les scores nPerf 5G ne sont donc pas publiés dans cette édition.” Ainsi, si Orange et SFR ont proposé les meilleures performances en internet 5G, ces tendances devront être confirmées dans la prochaine étude de nPerf.