Clin d’oeil : Iliad fait son entrée dans les mots croisés

Je suis une société de téléphonie française en 5 lettres… Iliad !

Fort de son succès et de sa Rivoluzione, Iliad fait tourner les têtes en Italie. Pas moins de 7,82 millions d’abonnés, 19 boutiques, 1400 bornes, une iliadbox prête à séduire le public en masse très bientôt, des boîtes de biscuits de 3 mètres de haut sur des places pour mettre en exergue ses valeurs de transparence, et quoi d’autre ? Une présence dans les mots croisés … C’est bel et bien vrai, en voici la preuve. Dans cette grille, figure une définition particulière, “société de téléphonie française” en 5 lettres, pas de doute il s’agit d’Iliad. Cela n’est pas sans rappeler “le jeu des mots” de la publicité diabolique de la Freebox Pop.