Free Mobile change de formule avec son forfait Série Free

Le forfait Série Free gagne des gigas, mais son prix augmente.

A data et prix variable. Après avoir baissé fin juillet le volume de données incluses dans son offre intermédiaire, Free Mobile augmente à nouveau l’enveloppe mais aussi le prix. Jusqu’au 24 août prochain, son forfait Série Free passe de 9,99€/mois à 10,99€/mois pour 80 Go de data contre 70 Go précédemment.

Au-delà de la première année, les abonnés basculeront automatiquement sur le nouveau Forfait Free 5G 150 Go à 19,99 euros par mois.

Et chez les rivaux ?

A titre de comparaison, Sosh propose un forfait 50 Go à 12,99€/mois et 100 Go à 15,99€. Red by SFR ne se laisse pas faire et affiche des offres 70 Go à 13€, 100 Go à 15€ et 130 Go à 19€. Enfin, B&You séduit de manière très similaire avec un forfait 70 Go à 12,99€/mois, 100 Go à 14,99€/mois et 130 Go à 18,99€/mois.