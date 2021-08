Une nouvelle chaîne de BFMTV débarque sur les Freebox

Plus d’un mois après son lancement, BFM Azur devient accessible gratuitement sur Freebox TV.

Les triplés de la famille BFM sur la région Sud à Marseille, Toulon et Nice, débarquent sur la Freebox. Lancées le 5 juillet dernier, les trois déclinaisons de la première chaîne d’info en continu sont à retrouver pour le moment dans une seule et même chaîne baptisée “BFM Azur”, sur le canal 935. L’accessibilité semble à première vue progressive selon les players des abonnés.

Au programme, de l’info de proximité, l’économie locale, les loisirs, les sorts, les transports, la météo et les sorties, soit « toute l’actualité 7 jours sur 7 avec des rendez-vous d’information réactualisés en permanence avec Le Grand Journal du Sud”.

Pour rappel, Alitce a racheté Azur TV en février dernier dans le but d’améliorer le maillage de son réseau d’antennes locales. Cette chaîne a toujours eu une relation compliquée avec Free. Disponible dans la zapliste de Freebox TV depuis 2015 , ses programmes n’ont jamais été diffusés. Depuis plus de 5 ans c’est donc un écran noir qui a occupé le canal d’Azur TV. C’est désormais de l’histoire ancienne.

La première chaîne d’information en continu a l’ambition de marcher sur les plates bandes de France. Dans son réseau, figurent d’ores et déjà BFM Paris, BFM Lyon, BFM Grand Lille, BFM Grand Littoral, et plus récemment BFM DICI Haute-Provence et BFM DICI Alpes-du-Sud. Altice travaille au lancement de deux autres chaînes dans l’ouest de la France et dans le Grand-Est.