Un tiers de la vie des Français est passée sur Internet

Les français passent 56h par semaines sur la toile d’après une étude, dont 36h dédiées aux loisirs.

Vingt-sept ans, sept mois et six jours de sa vie passée sur le web. Voici le temps consacré en moyenne à Internet par les Français d’après une nouvelle enquête menée par NordVPN, relayée par le Figaro. A titre de comparaison, nous passons entre 25 et 27 ans à dormir dans notre vie.

Le fournisseur de VPN a également dressé une comparaison avec nos voisins allemands, espagnols et britanniques. Les habitants de l’Hexagone arrivent deuxième, derrière les Espagnols qui consacrent 28 ans, 9 mois et 10 jours au web. Les Britanniques sont les plus sages, avec 22 ans connectés, les Allemands pour leur part y passent 24 ans, 8 mois et 14 en moyenne.

Les Français consacrent ainsi 122 jours par an au web et si 20h par semaine sont consacrées au travail, 36h sont dédiées à d’autres usages, notamment les réseaux sociaux (6h et 39 minutes par semaine) et le streaming de TV ou de films. D’après l’étude, les Français se connectent à Internet à partir de 9h26, pour le quitter aux alentours de 21h23. Le Figaro a ainsi réalisé une infographie basée sur les données de l’enquête de NordVPN, explicitant la répartition des usages par pays, en heures/semaines.