BFM TV annonce travailler sur deux nouvelles chaînes, pour un total de 10 en 2022

Altice Media va poursuivre sa régionalisation avec l’annonce de nouvelles déclinaisons de BFMTV

La première chaîne d’information en continu a l’ambition de marcher sur les plates bandes de France 3 et peaufine le maillage de son réseau d’antennes locales. Après BFM Paris, BFM Lyon, BFM Grand Lille, BFM Grand Littoral, et plus récemment BFM DICI Haute-Provence et BFM DICI Alpes-du-Sud, Altice Media avait déjà annoncé le lancement de trois déclinaisons à Toulon, Nice et Marseille. “Dans un premier temps, durant l’été, elles seront communes, avant d’être dissociées en octobre”, avait précisé le Groupe. Ces chaînes sont toutes disponibles gratuitement sur la Freebox

Dans le Journal du Dimanche, Arthur Dreyfuss, le tout nouveau PDG d’Altice Media, annonce de nouveaux projets de chaînes “On travaille au lancement de deux autres chaînes dans l’ouest de la France et dans le Grand-Est. Ce qui nous amènera en 2022 à dix chaînes locales. Trafic, météo, qualité de l’air, bons plans, informations de services et de proximité : nous nous sommes inspirés du modèle newyorkais d’Altice News 12 Networks, qui est le premier réseau d’infos locales aux États-Unis.” Comme pour les autres déclinaisons, ces chaînes devraient être proposée gratuitement sur les différents modèles de Freebox