Free offre un nouveau cadeau aux abonnés Freebox

En partenariat avec OCS, Free permet aux abonnés Freebox Révolution, Delta, mini 4K sauf Pop de découvrir le 1er épisode de la nouvelle série L’Opéra.

C’est la rentrée pour les offres découverte. “Free et OCS vous offrent jusqu’au 14 septembre le 1er épisode de la nouvelle série OCS Originals “L’Opéra” sur l’AKTU Free”, annonce ce 7 septembre l’opérateur.

Diffusée dès aujourd’hui sur la chaîne cinéma et séries d’Orange, cette série en 8 épisodes plonge dans le quotidien fascinant et mystérieux de la compagnie de ballet de l’Opéra de Paris, entre rêves et souffrances, exigence et corruption. Le pitch : ” Zoé, danseuse étoile de 35 ans à la carrière fulgurante, vit aujourd’hui dans l’excès. Trop de fêtes, d’amants, d’angoisses… Parce qu’elle n’a plus le niveau, on veut la renvoyer, mais Zoé va se battre contre l’institution, ses pairs et surtout contre elle-même pour décrocher une seconde chance. A ses côtés, Flora, 19 ans, une jeune danseuse noire, vient de rejoindre le corps de ballet et n’a que quelques mois pour s’intégrer et faire ses preuves. Et Sébastien, 38 ans, le tout nouveau Directeur de la Danse, flamboyant et ambitieux, qui veut faire briller l’Opéra au firmament de la danse mondiale…”



Pour voir le 1er épisode, il faut se rendre sur l’Aktu Free. Avec la Freebox Révolution, allez dans le menu “Télévision” de la Home. S’agissant de la Delta et la mini 4K, sélectionnez simplement l’icône dédiée depuis le menu Home. Cette offre ne concerne pas les abonnés Freebox Pop, Delta avec Player Pop et sur Smart TV.