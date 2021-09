Red by SFR offre un smartphone Xiaomi avec sa nouvelle série limitée à 15 euros

Nouveau deal chez Red by SFR, nouveau smartphone offert.

Jusqu’au 13 septembre 2021, la marque low cost de l’opérateur au carré rouge propose un nouveau Red Deal. Celui-ci se traduit par un forfait 4G à 15 euros par mois accompagné d’un smartphone Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128 Go gris onyx offert en contrepartie d’un engagement de 24 mois. La carte SIM coûte de son côté 1 euro.

Dans le détail, le forfait de Red by SFR comprend les appels, SMS et MMS illimités depuis l’Union européenne et les DOM. Il prévoit également 100 Go de data depuis la France métropolitaine (recharge possible de 50 Go à 10 euros au-delà) et 13 Go en roaming.