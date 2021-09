WhatsApp travaillerait à l’intégration de réactions pour sa messagerie à l’instar de Facebook et Messenger

Un aperçu de la nouvelle fonctionnalité de WhatsApp permettant de réagir aux messages grâce à des émojis a été dévoilé sur la Toile.

Depuis quelques mois, WhatsApp, l’application de messagerie chiffrée de bout en bout, enchaîne les mises à jour afin d’améliorer l’expérience utilisateur. Les spécialistes du site WABetaInfo ont réussi dénicher un premier visuel de la future fonctionnalité de WhatsApp, permettant de réagir aux messages avec des émojis à l’instar de Facebook, Messenger ou encore Instagram.

• When you send a reaction, you can select any emoji.

• Messages can have an infinite amount of reactions, but if you have more than 999 reactions, you will read “999+”.

• Everyone can see who reacted to a message.

Availability: in a future WhatsApp update on iOS & Android! pic.twitter.com/HWLybLKkkx

— WABetaInfo (@WABetaInfo) September 4, 2021