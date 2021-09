Un abonné 5G de Free Mobile bat des records, plus d’1 Gbit/s en débit max

La 5G booste les débits chez Free Mobile. Les records de débits moyens et max sont battus.

La 5G commence a montrer de véritables améliorations en ce qui concerne les débits chez Free Mobile, comme on peut le constater sur RNC Mobile. Un nouveau record de France vient ainsi d’être battu à l’heure où la 5G de l’opérateur apparaît d’ores et déjà plus lente que ses rivales, en atteste un premier baromètre de nPerf. Un abonné Free Mobile tend à faire oublier cela en atteignant le 2 septembre à Pau un débit moyen de 853,18 Mbits/s grâce à l’agrégation de fréquences 4G et 5G contre 845,45 Mbits/s mesurés précédemment à Paris. Ces mesures de débits proviennent des utilisateurs de l’application RNC Mobile que vous pouvez télécharger sur le Play Store Ce record devrait toutefois être battu à terme puisque Free a annoncé que ses débits 5G pouvaient atteindre 3 fois ceux de la 4G.

Plus d’1 gigabit en débit max atteint par le même abonné

Et c’est bien parti car le même abonné ne s’est pas arrêté là en passant même la barre du gigabit en effectuant un test de 5 secondes sur nPerf. Ce dernier a ainsi atteint un pic de 1,025 Gbit/s avec un Xiaomi Mi 10T Pro 5G. Reste que cette fois le débit moyen est inférieur (691.7 Mb/s) et la latence très élevée à 63 ms.

Pour rappel, Univers Freebox vous propose la rubrique “records”. Celle-ci vous permet de découvrir les meilleurs débits réalisés par les utilisateurs de l’application RNC Mobile, sur toute la France. Vous pouvez également retrouver les records dans chaque département ou région. A chaque fois, il vous est indiqué le débit descendants et montants de ces records, ainsi que bien sûr les villes dans lesquelles ils ont été mesurés

Découvrez les records de débit Free Mobile sur toute la France et dans votre région

Participez à l’amélioration de la carte participative et des records chez Free Mobile

Vous pouvez surtout participer au développement de la carte participative et celle des records du réseau Free Mobile en téléchargeant l’application RNC Mobile sur le Play Store. Vous pouvez ainsi réaliser des tests de débits qui seront bien sûr intégrés à la carte, mais l’application vous propose également d’autres fonctions et informations.