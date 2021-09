Free Mobile : découvrez l’évolution rapide de sa couverture 5G à travers une animation

Une carte de couverture toujours plus verte. Free garde en effet le pied sur l’accélérateur pour continuer de déployer son réseau 5G à grande vitesse et garder une certaine avance sur ses rivaux.

Après une période d’enchères et malgré des réticences affichées par certains opposants que le président n’a pas hésité à qualifier d’amish, Free Mobile, Orange, Bouygues Telecom et SFR ont lancé leur réseau 5G fin 2020.

Comme l’ont confirmé mois après mois les différents rapports de l’ANFR et de l’Arcep, l’opérateur de Xavier Niel a rapidement pris de l’avance sur ses rivaux en ayant massivement recours à la bande des 700 MHz assurant une meilleure couverture et une meilleure pénétration des bâtiments, une bande de fréquences où il continue d’ailleurs de faire cavalier seul avec 11 451 sites 5G opérationnels selon le dernier observatoire de l’ANFR. Sans pour autant oublier la bande des 3,5 GHz permettant d’envisager de meilleurs débits, une bande de fréquences où il est 2e avec 1 576 sites opérationnels, talonné par Bouygues Telecom. De quoi se targuer d’avoir le plus grand réseau 5G de France dès le mois de décembre 2020 et envisager les plus de 80 % de la population couverte d’ici fin 2021. Aujourd’hui, Free couvre plus de 60 % de la population.

Un twittos propose de revoir l’évolution de la couverture 5G de Free entre janvier et août 2021, au travers une petite animation basée sur la carte interactive mise en ligne par l’opérateur. Mois après mois, la carte vire au vert, montrant la couverture 5G toujours plus grande de la population.