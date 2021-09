Free Mobile propose un nouveau modèle d’iPhone reconditionné

Avis aux fans d’Apple soucieux de l’environnement, Free Mobile propose un nouveau modèle d’iPhone reconditionné rendu très accessible avec la formule Free Flex.

Si vous cherchez à renouveler votre iPhone vieillissant sans vous ruiner, vous pouvez dès à présent acheter un iPhone XR reconditionné grade A dans la boutique de l’opérateur de Xavier Niel. Le modèle proposé est commercialisé par PRS, il s’agit de la version 64 Go de stockage dans son coloris noir.

En optant pour la formule Free Flex, il vous suffira de payer 73€ lors de la commande, puis 13.99€/mois sur 24 mois. Vous pouvez de plus faire des économies via cette solution, grâce à une offre de réduction de 40€ proposée par l’opérateur de Xavier Niel. Une fois le smartphone acheté, les abonnés au forfait Free ou Série Free peuvent ainsi se rendre sur mobile.free.fr/account/monODR , saisir le code IMEI du smartphone présent sur la facture et valider sa demande de remboursement. Ainsi, les frais de commande reviennent ainsi à 33€ une fois le remboursement effectué.

Pour plus de détails concernant cette ODR réservée à Free Flex, vous pouvez cliquer directement sur ce lien. Pour ceux désirant se procurer ce modèle au comptant, il faudra débourser 469€ directement.