Canal+ lance ses nouvelles offres, on vous dit tout

Pour la rentrée, la chaîne cryptée a lancé quatre nouvelles offres, chacune répondant à un besoin différent. On vous permet d’y voir plus clair.

Trois offres pour trois type de public. La filiale de Vivendi lance aujourd’hui ses quatre nouvelles formules. L’offre Canal+ propose 5 chaînes de la filiale de Vivendi, Canal+ Ciné/séries s’adresse aux amateurs de contenu avec de nombreux services intégrés et enfin Canal+ Sport pour les amateurs de compétitions.

Avec ou sans engagement, que choisir ?

Chaque offre est proposée avec et sans engagement, avec quelques limitations. Les abonnés Free, Orange, Bouygues ou SFR devront impérativement opter pour une offre avec engagement de 24 mois (avec un mois d’essai) afin de recevoir les chaînes sur leur player, tandis que ceux souhaitant accéder à Canal+ uniquement sur leur Apple TV, Android TV, console ou mobile pourront opter pour une offre sans engagement.

Pour les consommateurs souhaitant bénéficier du décodeur Canal+, il faudra non seulement débourser 6€/mois, mais également souscrire à une offre avec engagement.

A noter également, ces offres d’une durée minimale de 24 mois viennent avec une option incluse d’office, nommée TV+. Cette dernière donne accès à plus d’une soixantaine de chaînes supplémentaires. Attention cependant, si l’option est offerte les deux premiers mois de votre abonnement, elle sera ensuite facturée 10€/mois. Vous pouvez cependant vous en désabonner à tout moment.

Une offre classique avec d’avantage de chaînes

La première offre sobrement intitulée Canal+, formule de base de la filiale de Vivendi, est ainsi facturé 24.99€/mois sans engagement, ou 20.99€/mois la première année puis 24.99€/mois dans le cas d’une offre avec engagement.

Si l’offre de base proposait auparavant uniquement l’accès à Canal+ et Canal+ Décalé, la filiale de Vivendi a donc ajouté trois chaînes supplémentaire à son offre d’appel : Canal+ Séries, mais aussi les deux nouvelles chaînes lancées aujourd’hui par le groupe : Canal+ Docs et Canal+ Kids. Pour les amateurs de presse écrite, l’offre inclus également un abonnement à Cafeyn.

Canal+ Ciné Séries, l’offre pensée pour les fans de contenus

Pour les fans de séries ou de grand cinéma, la chaîne cryptée lance donc son offre dédiée, avec l’ensemble des cinq chaînes canal+ de base, mais aussi l’accès à Canal+ Cinéma, Ciné+ Disney+ (4 écrans UHD), OCS, StarzPlay mais aussi Netflix dans sa formule Standard (soit deux écrans et définition HD).

Pour tout cela, les abonnés optant pour une formule sans engagement devront compter sur 40.99€/mois et pour l’offre avec engagement 24 mois, le tarif passe à 34.99€/mois la première année.

D’autres avantages sont également inclus dans cette offre, notamment un abonnement à Cafeyn, mais aussi à Télérama ainsi qu’au service Lizzie, permettant l’accès à 1 livre audio par mois et par abonné à choisir parmi plus de 200 titres disponibles.

Une offre avec pour les amateurs de sport

Arrive enfin la formule pour les amateurs de football, rugby ou sports automobile, l’offre Canal+ Sport propose l’accès à de nombreux contenus pour les amateurs de sensations fortes. En plus des cinq chaînes “basiques,” cette offre propose donc l’accès à la chaîne éponyme Canal+ Sport, mais aussi à les diverses déclinaisons de Bein Sport, Eurosport et inclut également Multisports dédiée à de grands évènements sports regroupant Foot+, Golf+ et Rugby+.

Pour accéder à toutes ces compétitions sur sa box avec l’engagement 24 mois, comptez 34.99€/mois pendant la première année, puis 45.99€/mois, qui sera le tarif de départ pour ceux ayant choisi la formule sans engagement.

Sont inclus également un abonnement à Cafeyn, Midi Olympique et l’Equipe.

Pour ceux ne voulant rien manquer : une offre intégrale

Difficile de choisir entre le sport et le cinéma ? Pourquoi ne pas prendre les deux ? Dans son offre Canal+ Friends et Family, la chaîne cryptée regroupe tous les avantages propres à Canal+ Ciné Séries et Canal+ Sport. Ainsi toutes les chaînes sport et tous les services sont inclus, y compris les abonnement presse.

Un tel regroupement a un prix : 79.99€/mois pour les abonnés sans engagement et 64.99€/mois la première année pour les abonnés optant pour l’engagement de 24 mois.

Un tarif réduit pour les jeunes et des avantages complémentaires

Si vous avez moins de 26 ans et désirez profiter de ces offres sur un décodeur autre que votre box ou celui fournit par Canal+, vous pouvez opter pour une offre sans engagement.

Les plus jeunes bénéficient ainsi d’un tarif réduit de 50% pour chaque formule, soit 12.49€/mois pour Canal+ basique, 20.49€/mois pour Canal+ Ciné/Séries et 22.99€/mois pour Canal+ Sport. Ce tarif prendra fin le mois de leur 27e anniversaire.

Quid des utilisateurs en simultané ? Comme expliqué auparavant, chaque offre propose un accès à MyCanal sur Smart TV, Apple TV, Android TV, Fire TV stick, console, Chromecast et Airplay. Il est ainsi possible de regarder deux flux en simultanés dans le cas d’une offre sans engagement et trois flux pour les offres avec engagement (2 streams myCanal et un flux via un décodeur). La chaîne cryptée permet également d’ajouter un ou deux flux supplémentaires, moyennant 5€ par streams. Dans le cas de l’offre Friends & Family, quatre utilisateurs en simultané sont autorisés avec la possibilité d’en ajouter un cinquième.

Pour les mieux équipés en TV et son, Canal+ explique que certains programmes seront ainsi disponibles en 4K UHD et avec le Dolby Atmos.