Red by SFR et Bouygues Telecom s’affrontent à coups de forfaits mobiles jusqu’à 200 Go en promotion

Encore Red by SFR qui a dégainé ses forfaits mobiles en promotion et Bouygues Telcom qui a suivi dans la foulée. Les deux rivaux nous proposent jusqu’à 200 Go à prix cassé.



Jusqu’au 13 septembre 2021, Red by SFR propose trois forfaits 80, 100 et 200 Go dans le cadre d’un Big Red. Facturés à respectivement 10, 12 et 15 euros par mois, ces forfaits 4G sans engagement intègrent également les appels, SMS et MMS en illimité. On a en outre une enveloppe comprise entre 8 et 15 Go pour le roaming depuis l’Union européenne et les DOM.

De son côté, Bouygues Telecom commercialise trois forfaits 80, 100 et 200 Go à 9,99, 11,99 et 14,99 euros jusqu’au 14 septembre 2021. Les trois formules intègrent les appels, SMS et MMS illimités, et permettent une utilisation depuis l’Europe et les DOM avec une enveloppe comprise entre 15 et 20 Go. En option et sans engagement, un accès en illimité à plus de 70 chaînes TV depuis l’application mobile b.tv revient à 3 euros au lieu de 6, après un premier mois offert.

Pour rappel, Free Mobile propose une série Free 80 Go à 9,99 euros, tandis que Sosh laisse le choix entre deux séries limitées 60 et 80 Go à 13,99 et 14,99 euros.