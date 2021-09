Google : bientôt des appels vidéo et audio intégrés dans Gmail

Le service de messagerie du géant américain n’aura bientôt plus besoin de Google Meet pour vous permettre de communiquer en direct.

La plateforme mail de Google évolue encore. Après le déploiement de sa suite bureautique WorkSpace en juin, la firme de Mountain View annonce aujourd’hui l’inauguration de nouveaux outils de communications sur Gmail.

Il sera ainsi bientôt possible de lancer un appel audio ou video avec d’autres utilisateurs de Gmail, directement depuis l’application, sans passer par le service Google Meet. Une nouvelle manière de joindre facilement les contacts avec qui vous échangez régulièrement des courriels en somme. La possibilité de rejoindre des conférences Meets sera toujours disponible.

L’interface du service de messagerie doit également évoluer. En effet, Google prévoit un changement pour proposer une expérience plus digeste et surtout une navigation plus fluide pour accéder à l’ensemble des nouvelles fonctionnalités permises par Workspace. La plateforme est en pleine transformation, devenant d’avantage un ensemble de services comprenant les mails, la visioconférence, les messages instantanés et donc bientôt les appels.

Source : The Verge