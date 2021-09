Sosh dégaine deux nouvelles séries limitées 60 et 80 Go

Toujours pas de forfaits 5G chez Sosh, mais deux nouvelles séries limitées à moins de 15 euros par mois à l’occasion de la rentrée.

Jusqu’au 27 septembre 2021, la marque low cost d’Orange commercialise deux forfaits mobiles 60 et 80 Go à respectivement 13,99 et 14,99 euros.

Sans engagement, ils proposent les appels, SMS et MMS illimités depuis la France et l’Europe. Pour la partie data, le forfait 60 Go prévoit 60 Go depuis la France et 8 Go depuis l’Europe, tandis que le forfait 80 Go permet 80 Go en France et 10 Go en roaming.

Ces deux nouveaux forfaits Sosh fonctionnent avec une SIM classique ou l’eSIM et permettent la conservation du numéro dans le cadre de la portabilité. “Les séries Limitées Sosh ne sont pas valables pour les clients mobile Orange ou Sosh en changement d’offre”, est-il enfin précisé.