Mise à jour des cadeaux et promos disponibles pour les abonnés Freebox

Univers Freebox fait le tour des bons plans en cours pour les abonnés Freebox : promo OCS, Disney+ et Canal+ Séries offerts, la chaîne toonami en clair ou encore Apple+ gratuit pendant 3 mois à une seule condition.

C’est la rentrée et l’heure du retour à la réalité. Si le temps est au beau fixe, les promos et cadeaux ne manquent pas sur les Freebox, de quoi ne pas perdre le sourire avant l’arrivée de l’automne. Alors qu’est-ce que les abonnés peuvent se mettre sous la dent en septembre ?

OCS à 5,99€/mois jusqu’au 30 septembre

Une offre de rentrée pour OCS, ses 4 chaînes et l’ensemble de ses programmes à la demande via Freebox Replay pour seulement 5.99€/mois au lieu de 11.99€/mois jusqu’au 30 septembre, sans engagement. Pour vous abonner, rendez-vous sur le canal 37 de votre Freebox TV.

La chaîne Toonami offerte en septembre sur Freebox TV

La chaîne Toonami, référence pour tous les fans de Super-Heros, (Batman, Superman, Young Justice), Marvel (Spiderman, Ironman, Harley Quinn, WonderWoman) mais aussi d’animation japonaise, est offerte en septembre sur le canal 82 aux abonnés Freebox V5, Crystal et mini 4K. La chaine est déjà incluse pour les abonnés TV by canal (abonnés Freebox Révolution et Freebox Delta avec player Devialet). La mise en clair n’est pas disponible sur Player Pop et Apple TV.

Disney+ offert pendant 6 mois aux abonnés Freebox Pop, Delta Pop et mini 4K

Disney+ est la plateforme de streaming de référence pour voir et revoir les séries, films et documentaires les plus appréciés issus des catalogues Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic et maintenant Star. Les abonnés Freebox Pop, Delta Pop et mini 4K bénéficient d’une offre exceptionnelle, ce service SVOD leur est offert pendant 6 mois puis 8,99€/mois, sans engagement. La période de gratuité commence lors de son activation sur l’Espace abonné Freebox.

Canal+ Séries offert aux abonnés Freebox Pop et Delta

Les abonnés Freebox Pop, Delta Pop et Devialet bénéficient du service de SVoD Canal+ Séries est offert pendant 12 mois (au lieu de 9,99 euros par mois pour 1 accès TV et 2 utilisateurs myCanal). L’offre s’arrêtera automatiquement à l’issue de la période. A noter d’ailleurs que les contenus de la plateforme Starzplay sont désormais inclus dans l’offre de la filiale de Vivendi.

L’activation de ce service offert entraine cependant un problème : il coupe l’accès aux chaînes Canal+ pour ceux qui y sont abonnés. Pour débloquer la situation il faut contacter le service client de Canal+ qui réactivera les chaînes Canal+ sur la Freebox. Mais supprimera par la même occasion l’accès à Canal+ Séries. Selon l’assistance Canal, il n’est pas possible de bénéficier des 2 offres en même temps. A vous de faire votre choix.

Abonnés Freebox : trois services à essayer gratuitement sur votre Apple TV 4K

Avec l’intégration cet été dans ses offre Pop et Delta du dernier boîtier d’Apple à prix mini mais aussi en multi-tv pour les autres, Free est le seul opérateur a proposer l’accès à trois services de la marque à la pomme qui peuvent vous intéresser et ce gratuitement pendant trois mois, à savoir Apple Music, Apple+ (séries et films), et Apple Arcade soit 200 jeux à essayer.

Abonnés Freebox : vous aimez les périodes d’essai ?

Beaucoup de services SVOD sont disponibles sur les Freebox et souvent des périodes d’essai sont offerts afin de découvrir et se familiariser. Ainsi en ce moment BrutX, Salto, Équilibre-Fitness récemment arrivé sur les Freebox et différentes plateformes sur Amazon Channels (Prime Video) proposent une semaine à 1 mois offert comme Shadowz, Filmo TV, MUBI, Starzplay, Univers Ciné, Hayu, Kitchen Mania, Outbuster, Geo television, Queerscreen, Spicee.

Un mois de Youboox Premium offert aux abonnés Free

Lancée en avril 2020, l’offre payante de Youboox spécialement élaborée pour les abonnés Freebox et Free Mobile, permet d’accéder en illimité à des milliers d’ebooks, BD et comics mais également à deux nouveautés de taille, des milliers de livres audio mais aussi à des titres de presse (Libération, L’Équipe, Le Figaro, Les Echos, L’Express, Sciences et Avenir, Paris Match, Elle, Les Inrockuptibles).

Actuellement, l’abonnement présenté comme une déclinaison de l’offre Youboox Premium standard, est offert pendant 1 mois par Free à ses abonnés avant de passer à 7,99€/mois, sans engagement. Il suffit de se rendre sur votre espace abonné pour en bénéficier.

Amazon Prime gratuit pendant un mois pour tous les abonnés Freebox

Tous les abonnés Freebox (excepté Delta, puisque c’est inclus dans l’offre) peuvent découvrir gratuitement pendant un mois l’abonnement d’Amazon, sans engagement. Amazon Prime coûte 5.99€/mois et intègre de nombreux services dont la plateforme SVOD Prime Video ou encore la livraison rapide sur sa plateforme d’e-commerce (si vous cherchez des achats pour des activités en plein air…). Parmi ces services, certains proposent eux-même des promos, donc disponibles sans surcoût pour les abonnés Freebox Delta.

Le service Amazon Music HD est offert pendant trois mois pour tout le monde et un mois supplémentaires pour les abonnés Freebox Delta



De la haute définition sur plus de 70 millions de titres mais aussi du Hi-Res sur quelques millions de morceaux, Amazon Music a lancé le 10 septembre en France « Amazon Music HD ». Depuis le mois de mai, le tarif est passé à 9.99€/mois et vous bénéficiez de trois mois offerts pour toute souscription.

Et bonne nouvelle, les abonnés Freebox Delta mélomanes, lassés des 2 millions de titres proposés par le service Prime Music inclus dans leur abonnement, peuvent découvrir gratuitement le large catalogue d’Amazon Music HD pendant un mois supplémentaires. Pour y souscrire, rien de plus simple, il suffit de se connecter à son compte Amazon Prime et d’activer la période d’essai sur la page du nouveau service.

Abonnés Freebox Delta : de nombreux jeux PC offerts

Autre avantage d’Amazon Prime, les abonnés bénéficient d’une large sélection de jeux offerts via Prime Gaming. Le catalogue change souvent, avec des offres à durées variables, mais une fois le butin “récupéré”, il est à vous ! En avril, vous trouverez notamment de nombreux titres rétros, avec 8 jeux indés plus récents. Rendez-vous sur Amazon Games avec vos identifiants pour trouver quels jeux prendre.

Pour rappel, la gratuité de ces jeux est limitée dans le temps, vous pouvez toutefois les installer quand vous le souhaitez après les avoir récupérés, depuis l’application Amazon Games sur votre PC. A noter que dans certains rares cas, comme pour Battlefield 4 offert pendant les prime days, une autre plateforme sera nécessaire. Pour ce jeu en particulier, il faudra aller le chercher sur cette page et installer le launcher Origin pour y saisir un code de jeu.