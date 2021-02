Abonnés Freebox Pop et Delta : Starzplay est désormais intégré sans surcoût à Canal+ Séries

Comme prévu, les séries et films de la plateforme Starzplay sont dès à présent inclus dans Canal+ Séries.

Offert pendant 1 an aux abonnés Freebox Pop et Delta, Canal+ Séries intègre désormais Starzplay dans son service. Une rubrique dédiée est à présent disponible, y figurent notamment les séries STARZ : The Spanish Princess et le deuxième chapitre explosif de l’univers “Power”, Power book II : Ghost avec Mary J. Blige, simultanément à leur sortie aux États-Unis ; la prestigieuse série The Stand inspirée du roman à succès éponyme de Stephen King ; des séries récentes nommées aux Emmy Awards comme le drame romanesque et romantique acclamé par la critique Normal People, la comédie Ramy incarnée par la révélation Ramy Youssef, primé aux Golden Globes, la série subversive et décalée The Great avec Elle Fanning et Nicholas Hoult ou encore la série d’anthologie acclamée par la critique basée sur des crimes réels The Act avec Patricia Arquette et Joey King.

Au total, Starzplay propose 58 licences de séries (790 épisodes) , 38 séries inédites et plus d’une centaine de films ainsi que de nouveaux titres chaque mois.

L’ensemble des contenus de ce service de SVoD sont également dispatchés dans les différentes catégories de Canal+ Séries.

Cette offre s’adresse à tous les abonnés Canal+ Séries en OTT mais également chez les FAI, ainsi que pour les abonnés Canal+ détenant les chaînes ou le pack Ciné Séries, Intégrale ou Intégrale+.

Pour rappel, Starzplay est également accessible via Amazon Channels, avec un essai gratuit de 14 jours, alléchant notamment pour les abonnés Freebox Delta, qui bénéficient d’Amazon Prime inclus. Pour les détenteurs de Freebox Pop et mini 4k, les contenus de de la plateforme SVoD sont accessibles sur Molotov TV au tarif de 2,49€/mois (pour les 3 premiers mois) au lieu de 4,99€/mois

Ambitieuse, la plateforme ambitionne de séduire entre 25 et 35 millions d’abonnés dans le monde d’ici 2025. Le service se revendique le quatrième acteur du marché derrière Netflix, Prime Video et Disney+.