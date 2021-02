Smartphones : 450 applications contiendraient un tracker permettant de suivre votre géolocalisation en permanence

Des chercheurs tirent la sonnette d’alarme. 450 applications mobiles embarqueraient un tracker un peu trop curieux.

Une découverte risquant de faire grincer quelques dents dans un contexte où la vie privée est un sujet sensible et ceux ne la respectant pas rapidement montrés du doigt.

Une étude menée par ExpressVPN a en effet mis en lumière la présence d’un tracker au sein de 450 applications mobiles ayant comptabilisé plus de 1,7 milliard de téléchargements. L’aspect potentiellement dérangeant avec le tracker en question ? Le fait qu’il permette de localiser l’appareil, et donc l’utilisateur, en permanence, alors que l’utilisateur n’est peut-être pas d’accord et surtout pas au courant de ce suivi constant.

Fin janvier 2021, 305 des 450 applications étaient encore en ligne. Parmi elles, des navigateurs Web, des applications de messagerie, des applications de rencontre, des outils de partage de fichiers, des applications photo, des applications TV, des applications de radio, des applications éducatives, des applications météo, des applications de voyage, des applications de navigation ou encore des jeux.

Pour ceux que cela intéresse, la liste complète des applications est disponible sur GitHub, à cette adresse.