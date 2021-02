Pas d’accord entre Free et Orange, les Freenautes sont mitigés, Xavier Niel et M6, ça pourrait matcher ? Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”. Orange coupe les discussions avec Free pour son réseau 5G, une nouvelle plus ou moins bien reçue L’opérateur historique a annoncé officiellement mettre fin à ses discussions avec Free concernant la mutualisation de leurs réseaux 5G. Chaque telco a sa version concernant le pourquoi du comment, mais ce qui est sûr, c’est que la décision divise les Freenautes. Entre ceux qui considèrent qu’Orange y perd au change et ceux qui se disent que c’est un clou dans le cercueil de Free Mobile… Et vous, qu’en pensez-vous ? Veepee et Free, le combo gagnant ! Free a lancé sa nouvelle promo sur Veepee, avec un choix entre trois smartphones comme cadeau offert. Certains taquins veulent faire le lien avec la subvention de mobile, comme d’habitude, mais wapamat est là pour remettre les pendules à l’heure ! M6 est à vendre, certains surveillent Xavier Niel ! RTL Group veut vendre M6, et plusieurs grand groupes sont sur le coup. Mais Martinou envisage l’arrivée d’un nouvel acteur dans ce rachat : le patron de Free lui même, via sa société audiovisuel Mediawan ! En sachant que le prix de réserve est de 3 milliard, le pari semble très risqué, voir impossible… L’opération séduction de Free Mobile fait débat Free tente de charmer les abonnés à son forfait à 2€ avec une proposition très alléchante : sa 5G à 9.99€/mois pendant un an. Si certains aimeraient faire partie de la campagne de SMS envoyés par l’opérateur, d’autres considèrent plutôt que si l’on prend un forfait à 2€, on se fiche de la data et donc que la proposition n’est pas plus attirante que cela… Ce qui peut s’entendre. Les Freenautes font leurs adieux à une chaîne Aerostar TV disparaît du bouquet Freebox TV, et si la chaîne semblait être de niche en parlant d’aéronautique, elle disposait de son noyau dur de fan. Ils ont fait hier leurs adieux à cette chaîne qui leur manquera dans les commentaires.