Scaleway : la filiale cloud d’Iliad propose désormais le Mac mini M1 en location à ses clients, une première en Europe

Scaleway introduit un nouveau produit, Apple silicon M1 as-a-Service. Les clients de la filiale d’Iliad peuvent désormais profiter d’une expérience Apple avec un Mac mini M1 très performant.

Une première en Europe. Scaleway a lancé hier Apple silicon M1 as-a-Service, afin de permettre à ses clients de profiter d’une expérience native Apple sous macOS Big Sur fonctionnant sur un Mac mini M1 ultra-performant pour 0,10 € de l’heure.

A cette occasion, la filiale Cloud d’Iliad annonce déploie un espace Mac mini M1 dans son datacenter de pointe, DC4, situé dans un ancien abri antiatomique à 25 mètres sous terre, en plein cœur de Paris.

Pour rappel, le 10 novembre dernier, Apple a présenté son nouveau Mac mini. Ce nouvel ordinateur fonctionne sous Apple silicon M1, avec une puissance de calcul importante et consomme 55 % d’énergie en moins que les générations précédentes.

Selon Yann Lechelle, Directeur Général de Scaleway : « Cette configuration est parfaite pour l’intégration et le déploiement devenus de plus en plus compliqués du macOS ou iOS que font les équipes de développement délocalisées ». Il suffit de moins de 5 minutes pour créer un compte Scaleway et prendre le contrôle d’un nouveau Mac mini M1.