Orange fait reconnaître ses engagements et efforts pour la planète

Les efforts d’Orange France portent leurs fruits. L’opérateur historique obtient les certifications ISO 140001 et ISO 50001 pour ses actions visant à réduire son empreinte environnementale.

Orange rappelle assez régulièrement ses engagements et ses efforts pour réduire son empreinte environnementale. Citons sa Livevox 5 éco-responsable ou son programme Re visant à faciliter le recyclage des mobiles. Citons également l’extinction de certaines fréquences 4G la nuit. Ses rivaux ne sont pas en reste sur le dossier, à l’image d’Iliad/Free qui a récemment annoncé ses 10 engagements pour le climat.

Deux certifications, trois chiffres

C’est ainsi avec une grande fierté que Fabienne Dulac annonce le renouvellement pour 3 ans des certifications ISO 140001 et 50001 d’Orange France par l’AFNOR. “C’est une formidable reconnaissance de l’engagement durable de toutes les équipes au service de notre performance environnementale et énergétique”, se félicite la CEO d’Orange France.

L’ANFOR est l’organisme qui délivre les certifications ISO en France. La certification ISO 140001 reflète l’amélioration de la performance environnementale sur l’ensemble des activités, produits et services du groupe, tandis que la certification IOS 50001 traduit l’amélioration de la performance environnementale sur le développement et l’exploitation du réseau et du service informatique.

L’annonce s’accompagne de quelques chiffres pour l’année 2020, à savoir la valorisation de 85 % des déchets produits par le groupe en France et l’augmentation de 30 % de son parc d’automobiles électriques en France. L’opérateur historique indique par ailleurs avoir divisé par 5 la consommation électrique de la donnée transportée sur son réseau mobile en l’espace de 5 ans.