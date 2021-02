Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms… Allo Free bobo sur le réseau, SFR et Bouygues Telecom font copain copain dans le mobile etc.

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les Télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs … Premier février 2003 : Free lance sa Freebox V2 La Freebox première du nom a eu droit à sa première mise à jour matérielle après une sortie en 2002. Pas vraiment de changement de design dans cette V2 déployée le premier février 2003. Il s’agit surtout d’une version améliorée de la première box de Free, avec une nouvelle alimentation et de nouveaux composants pour la VoIP. Il faudra attendre un an pour une nouvelle version de la Freebox. Retrouvez ici notre retrospective sur l’évolution des Freebox 1er février 2011 : Free-reseau.fr voit le jour Le site dédié à relever les problèmes rencontrés sur le réseaux fixe de Free fête cette semaine ses 10 ans d’existence. Lancé le 1er février 2011 par des membres du Journal du Freenaute, free-reseau.fr permet de connaître l’état du réseau dégroupé de Free en temps réel et les éventuelles pannes, tout en précisant les DSLAM non-joignables. Joyeux anniversaire ! 03 février 2009 : Alice présente sa nouvelle AliceBox Une nouvelle merveille pour l’opérateur Alice ! Jeu de mot à part, c’est bien le 03 février 2009 que la nouvelle box est présentée par Alice. Cette nouvelle box proposait alors plusieurs nouveautés, parmi lesquelles le WiFi MiMo un routeur intégré et des boîtiers CPL pour son player. 03 février 2014 : SFR et Bouygues Telecom officialisent leur accord de mutualisation Coup de tonnerre dans le monde des télécoms. Les deux opérateurs rivaux annoncent le 03 février 2014 leur plan de mutualisation de leurs réseaux mobile, après l’avoir signé formellement le 31 janvier de la même année. Les négociations avaient débuté le 22 juillet 2013 et une fois abouties, les opérateurs annoncent qu’il permettra d’offrir à leurs clients une meilleure couverture à l’extérieur comme à l’intérieur sur 80% du territoire, exceptée dans les zones blanches où tous les opérateurs mutualisent déjà leurs réseaux. 07 février 2017 : Freebox TV ouvre grand les bras à la communauté vietnamienne Un nouveau bouquet débarque chez les abonnés Free et présente la particularité de proposer une sélection de chaînes vietnamiennes. Il s’agissait ainsi du premier bouquet destiné aux chaînes de ce pays en France. Lancé en 7 février 2017, il donne accès pour 2.99€/mois aux chaînes VTV1 (information), VTV3 (divertissement), HTV9 (généraliste) et NetViet/VTC10, la chaîne historique des expatriés.