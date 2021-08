Abonnés Freebox : vous aimez les périodes d’essai ? Voici tous les services pour vous

Envie de découvrir de nouveaux services sur votre Freebox ? Nous vous proposons un récapitulatif de toutes les offres proposant une période d’essai gratuite.

Séries, films, musique, c’est les vacances et si vous n’avez pas l’occasion de partir,vous cherchez peut être à découvrir de nouvelles pépites. Alors pour vous, Univers Freebox vous propose une compilation de tous les services proposant une offre de découverte gratuite sur les box de Free, afin de vous donner une chance de découvrir un service qui conviendra parfaitement à vos besoins.

Le Pass Ligue 1 d’Amazon disponible sur toutes les Freebox

Les abonnés Freebox peuvent désormais suivre les principaux matchs du championnat de Ligue 1 Uber Eats sur Le Pass Ligue 1, la nouvelle chaîne payante par abonnement de Prime Video. Le Pass Ligue 1. L’opérateur précise que Le Pass Ligue 1 est accessible facilement sur l’application Prime Video depuis la TV connectée à leur Freebox. Mais s’il est possible d’accéder à ce pass directement sur la Freebox, pour s’y abonner il faut passer par son compte Amazon et accepter conditions générales Amazon Prime depuis le web à cette adresse. Vous pouvez découvrir ce Pass pendant sept jours gratuitement, attention cependant, l’offre se termine le 29 août prochain. Si vous êtes convaincu, il faudra alors débourser 12.99€/mois.

Canal+ Séries offert aux abonnés Freebox Delta et Pop pendant un an



Les abonnés Freebox Pop, Delta Pop et Devialet bénéficient du service de SVoD Canal+ Séries est offert pendant 12 mois (au lieu de 9,99 euros par mois pour 1 accès TV et 2 utilisateurs myCanal). L’offre s’arrêtera automatiquement à l’issue de la période. A noter d’ailleurs que les contenus de la plateforme Starzplay sont désormais inclus dans l’offre de la filiale de Vivendi.

L’activation de ce service offert entraine cependant un problème : il coupe l’accès aux chaînes Canal+ pour ceux qui y sont abonnés. Pour débloquer la situation il faut contacter le service client de Canal+ qui réactivera les chaînes Canal+ sur la Freebox. Mais supprimera par la même occasion l’accès à Canal+ Séries. Selon l’assistance Canal, il n’est pas possible de bénéficier des 2 offres en même temps. A vous de faire votre choix.

Disney+ inclus pendant 6 mois pour les abonnés Pop et Delta + Pop

Disney+ est depuis l’année dernière sur Freebox Pop et mini 4K. Pour les abonnés Delta+Pop et Pop, une offre très alléchante est proposée. En activant votre option depuis votre espace abonné, vous bénéficiez de six mois offerts, avant de repasser au tarif de 8,99€/mois sans engagement.

De quoi découvrir ou redécouvrir de nombreux programmes cultes du studio de Mickey, avec également des exclusivités comme les séries Loki ou The Mandalorian, ainsi que des longs-métrages comme Raya et le dernier dragon.

Un tout nouveau service de SVOD à découvrir pendant une semaine sur toutes les Freebox

Le 7 avril dernier un tout nouveau service de SVOD, nommé BrutX a vu le jours avec des films, des séries et documentaires au programme avec un catalogue de productions originales étoffé chaque mois. Disponible sur les Freebox Révolution, mini 4K, Delta + player Devialet, One et Pop, ce nouveau service est proposé pour 4.99€/mois, sans engagement avec un seul accès en simultané.

Et bonne nouvelle pour tous puisque BrutX a pérennisé son offre, qui était temporaire, et qui permet à chaque Freenaute de bénéficier d’une semaine gratuite. A l’image de son média, le catalogue de ce nouveau service de SVOD est très engagé. Vous retrouverez notamment des créations originales comme Cartels, qui tourne autour du trafic de drogue, ou Black Dragon, sur un gang de Paris, ou encore des films reconnus et des documentaires coup de poing…

Un mois de Youboox Premium offert aux abonnés Free

Lancée en avril 2020, l’offre payante de Youboox spécialement élaborée pour les abonnés Freebox et Free Mobile, permet d’accéder en illimité à des milliers d’ebooks, BD et comics mais également à deux nouveautés de taille, des milliers de livres audio mais aussi à des titres de presse (Libération, L’Équipe, Le Figaro, Les Echos, L’Express, Sciences et Avenir, Paris Match, Elle, Les Inrockuptibles).

Actuellement, l’abonnement présenté comme une déclinaison de l’offre Youboox Premium standard, est offert pendant 1 mois par Free à ses abonnés avant de passer à 7,99€/mois, sans engagement. Il suffit de se rendre sur votre espace abonné pour en bénéficier.

Apple TV + est gratuit pendant trois mois pour les abonnés Freebox avec Apple TV

Avec sa toute nouvelle offre Freebox, proposant l’achat de la nouvelle Apple TV 4K à prix cassé, Free fait d’une pierre deux coups. Il est non seulement le seul opérateur français à proposer un player s’intégrant dans l’écosystème Apple dans ses offres, mais il est également le seul aujourd’hui à permettre d’avoir accès à la plateforme Apple TV+ du géant américain.

En effet, en devenant propriétaire pour 2€/mois pendant 48 mois du boîtier premium de la marque à la pomme, les abonnés Free peuvent bénéficier d’un accès gratuit à la plateforme et ses contenus originaux pendant 3 mois. Pour en profiter, il faudra bien sûr se connecter avec un compte Apple à l’application Apple TV, puis naviguer dans la barre des menus jusqu’à “Regarder”. Descendez ensuite dans la liste des chaînes Apple TV et sélectionnez Apple TV+, puis sélectionnez le bouton d’abonnement.

Vous pouvez ensuite saisir vos identifiants Apple pour démarrer votre essai gratuit de trois mois. Passé cette période d’essai, l’offre repasse à 4.99€/mois si vous ne l’avez pas résiliée. Si vous souhaitez en profiter, il ne faudra pas tarder puisque cette période d’essai doit être réclamée dans les trois mois suivant la première activation de votre appareil.

A noter également, l’application est disponible sur de nombreux supports : Apple TV bien sûr, mais aussi iPhone, iPad, Mac, PC ou encore les consoles de jeu ou les Smart TV Samsung. De quoi profiter ainsi de toutes les créations Apple Original, comme les séries Ted Lasso, The Morning Show ou encore For All Mankind, ou les long métrages tels que Grey Hound, Palmer ou Wolfwalkers. Pour les fans de science fiction, ce sera également l’occasion dès septembre prochain de découvrir la future série événement de science fiction basée sur les romans d’Isaac Asimov : Foundation.

Découvrez Salto avec un mois offert, disponible sur votre Freebox Pop

La plateforme de SVOD 100% française est arrivée sur Freebox Pop, et vous pouvez profiter des vacances pour la découvrir. En effet, en vous abonnant, vous bénéficiez d’un mois d’essai gratuit. Si vous êtes séduits, il faudra ensuite vous acquitter d’une des 3 formule disponibles : la dite “solo” est affichée à 6,99€/mois pour un seul écran. La seconde offre baptisée “Duo”, pour deux écrans, est proposée à 9,99€/mois. Enfin, le forfait “tribu” pour la famille s’élève à 12,99€/mois pour 4 écrans.

Amazon Prime gratuit pendant un mois pour tous les abonnés Freebox

Tous les abonnés Freebox (excepté Delta, puisque c’est inclus dans l’offre) peuvent découvrir gratuitement pendant un mois l’abonnement d’Amazon, sans engagement. Amazon Prime coûte 5.99€/mois et intègre de nombreux services dont la plateforme SVOD Prime Video ou encore la livraison rapide sur sa plateforme d’e-commerce (si vous cherchez des achats pour des activités en plein air…). Parmi ces services, certains proposent eux-même des promos, donc disponibles sans surcoût pour les abonnés Freebox Delta.



Le service Amazon Music HD est offert pendant trois mois pour tout le monde et un mois supplémentaires pour les abonnés Freebox Delta



De la haute définition sur plus de 70 millions de titres mais aussi du Hi-Res sur quelques millions de morceaux, Amazon Music a lancé le 10 septembre en France « Amazon Music HD ». Depuis le mois de mai, le tarif est passé à 9.99€/mois et vous bénéficiez de trois mois offerts pour toute souscription.

Et bonne nouvelle, les abonnés Freebox Delta mélomanes, lassés des 2 millions de titres proposés par le service Prime Music inclus dans leur abonnement, peuvent découvrir gratuitement le large catalogue d’Amazon Music HD pendant un mois supplémentaires. Pour y souscrire, rien de plus simple, il suffit de se connecter à son compte Amazon Prime et d’activer la période d’essai sur la page du nouveau service.

Une avalanche de services à essayer sur toutes les Freebox avec Amazon Channels

C’est assez rare pour le noter, pas moins de 13 services de SVOD disponibles dans Amazon Channels sur Prime Video bénéficient d’une période d’essai plus ou moins longue. Un bon plan pour les abonnés Freebox clients d’Amazon Prime et notamment les abonnés Freebox Delta pour qui Amazon Prime est inclus.

Amateurs de séries ambitieuses, vous pouvez découvrir le catalogue complet d’OCS gratuitement pendant une semaine sur Amazon Channels. De quoi découvrir la série déjà culte The Handmaid’s Tale, adaptée d’un best seller et narrant la lutte des femmes dans un pays où les hommes ont définitivement pris le contrôle sur chaque aspect de leur vie. Ou encore la très attendue Zack Snyder’s cut du blockbuster Justice League. Une fois la période d’essai terminée, il faudra compter sur 11.99€/mois.

Horreur, thrillers, surnaturel. Découvrez la chaîne qui va vous faire hurler ! Découvrez Shadowz gratuitement pendant 7 jours, la plateforme de screaming dédiée au cinéma de genre et d’horreur vous propose un catalogue très pointu, allant des grands succès aux affiches bien plus confidentielles dans ce genre trop méconnu qu’est le cinéma de genre. Si vous êtes séduit par la plateforme, l’abonnement est de 4.99€/mois après la période d’essai.

“Succès, légende, découverte… Les meilleurs films sélectionnés pour vous”, le service de cinéma Filmo TV bénéficie pour toute souscription d’une période d’essai de 14 jours. Une fois cette dernière terminée, le tarif repasse à 6,99€/mois. Tous les films proposés par la plateforme sont sélectionnés par son équipe éditoriale. Chaque mois, elle sélectionne pour vous des centaines de films de tous les genres.

“Découvrez chaque jour un film acclamé par la critique et choisi par nos experts”, telle est la promesse faite par MUBI, service de SVOD pour cinéphiles exigeants. Découvrez ainsi pendant une semaine ce service assez original, dont l’abonnement rebascule à 9.99€/mois une fois la période d’essai terminée.

Offert pendant 1 an aux abonnés Freebox Pop et Delta via Canal+ Séries, Starzplay est proposé à 0,99€pendant 3 mois actuellement sur Amazon Channels, au lieu de 4,99€/mois. On y retrouve des blockbusters hollywoodiens et séries originales comme The Spanish Princess et le deuxième chapitre explosif de l’univers “Power”, Power book II : Ghost avec Mary J. Blige, simultanément à leur sortie aux États-Unis ; la prestigieuse série The Stand inspirée du roman à succès éponyme de Stephen King ; des séries récentes nommées aux Emmy Awards comme le drame romanesque et romantique acclamé par la critique Normal People, la comédie Ramy incarnée par la révélation Ramy Youssef, primé aux Golden Globes, la série subversive et décalée The Great avec Elle Fanning et Nicholas Hoult ou encore la série d’anthologie acclamée par la critique basée sur des crimes réels The Act avec Patricia Arquette et Joey King.

“Classiques, cultes et pépites indé : tout un monde de cinéma”. Destiné aux cinéphiles, l’offre Univers Ciné est offert pendant 7 jours. Si vous vous laissez séduire, comptez 6.99€ pour un abonnement mensuel. Vous aurez ainsi accès à plus de 800 films, avec un catalogue renouvelé chaque semaine. La plateforme est spécialisée dans le cinéma d’auteur à travers le monde. Vous retrouverez ainsi des oeuvres comme Volver ou Tout sur ma mère de Pedro Almodóvar, mais aussi du cinéma français avec Saint Amour ou les différents films de Tony Gatlif (Swing, Djam, Je suis né d’une cigogne…).

Fans de TV réalités, Amazon a aussi le service pour vous avec Hayu, qui propose plus de 250 émissions de téléréalité internationales dans leur langue d’origine. Vous pourrez ainsi découvrir le service initialement proposé à 4.99€/mois pendant une semaine gratuitement.

Accessible sur abonnement à 1,99€ par mois avec 14 jours d’offerts, Kitchen Mania dispose d’un catalogue de continus riche et diversifié comme “des recettes du terroir ou traditionnelles retrouvées ou réinterprétées par des figures incontournables de la cuisine (À table avec Nigella, Luana cuisine…), des Roads trip culinaires (Amandine Chaignot), mais aussi des recettes, de la Street Food, du Healthy et du divertissement (Le Food Club de Jamie Oliver ou L’assiette anglaise avec Jack Stein)”. L’accent sera mis sur la convivialité et le savoir-faire.

Vous fuyez les blockbuster et préférez chercher votre pépite ? Vous pouvez dès à présent découvrir OutBuster, nouvelle plateforme vous proposant un large catalogue de films internationaux, en exclusivité et inédits, le tout pour 6,00€ mois. Vous pouvez dès à présent vous faire une idée de sa qualité grâce à un essai gratuit de 7 jours.

Créée et lancée en 2019 sur Amazon Channels, Geo Television est une offre VOD qui vise à faire « voir le monde autrement ». Déclinaison du magazine photos et voyages bien connu, le service explore les beautés de notre planète par des documentaires de grande qualité consacrés aux thématiques du voyage, de l’aventure, des expéditions, de l’homme et de la nature comme le doc Human et Vu du Ciel du photographe et militant écologiste Yann Arthus Bertrand. À cela s’ajoutent des centaines de reportages TV de GEO. La plateforme passe est gratuite pendant trente jours, avant de passer à 3,99 €/mois

Comédie, frisson, romance et drame, la première plateforme dédiée à la communauté LGBT+ (gays, lesbiens, bi, trans, etc.) Queerscreen offre un catalogue étoffé de films, de séries et de documentaires. L’abonnement est proposé à 6,99€/mois après un essai gratuit de 7 jours.

Offert pendant 1 an aux abonnés Freebox Pop et Delta via Canal+ Séries, Starzplay est actuellement gratuit pendant 7 jours sur Amazon Channels, avant de passer à 4,99€/mois. On y retrouve des blockbusters hollywoodiens et séries originales comme The Spanish Princess et le deuxième chapitre explosif de l’univers “Power”, Power book II : Ghost avec Mary J. Blige, simultanément à leur sortie aux États-Unis ; la prestigieuse série The Stand inspirée du roman à succès éponyme de Stephen King ; des séries récentes nommées aux Emmy Awards comme le drame romanesque et romantique acclamé par la critique Normal People, la comédie Ramy incarnée par la révélation Ramy Youssef, primé aux Golden Globes, la série subversive et décalée The Great avec Elle Fanning et Nicholas Hoult ou encore la série d’anthologie acclamée par la critique basée sur des crimes réels The Act avec Patricia Arquette et Joey King.

Idéale pour les férus de sujets de société engagés de qualité et de problématiques oubliées par Netflix, Spicee, plateforme 100% documentaires incisifs et optimistes appartenant à la startup VOD Factory, propose des centaines de contenus exclusifs portants un « regard différent, impertinent, surprenant, décalé et inattendu », à retrouver sur Amazon Channels avec 14 jours d’essai offerts, il faudra ensuite débourser 4,99€/mois sans engagement.