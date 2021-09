C’est parti pour les deux nouvelles chaînes linéaires de Canal+, une première depuis 10 ans

La filiale de Vivendi lance aujourd’hui Canal+ Docs et Canal+ Kids.

Cela faisait longtemps, près de 10 ans. Ce jeudi 9 septembre, Canal+ lance deux nouvelles chaines exclusives sur des thématiques plébiscitées par les abonnés, à savoir les documentaires et les programmes jeunesse.

La première, CANAL+ Docs est présentée comme “une chaîne contemporaine qui raconte notre époque à travers des récits inédits et exclusifs et des regards pluriels, portés par des grands noms du cinéma documentaire.” De quoi permettre notamment à certains de découvrir l’histoire de l’icône de la musique Tina Turner, avec le documentaire “Tina”, ou encore l’histoire du controversé rappeur SixNine, dans “Super vilain”. Le premier programme diffusé “Ali le retour”.

La seconde nouvelle née est baptisée Canal+ Kids succédant à Canal+ Family. Pensée pour les 4-12 ans, cette chaîne “décline l’ADN de Canal+ auprès d’un jeune public toujours plus exigeant : des sujets en prise avec le monde d’aujourd’hui, au coeur des préoccupations des enfants, traités avec de l’audace, de l’humour, et une liberté de ton”, annonce la filiale de Vivendi. Plus de 5000 contenus seront également disponibles en délinéaire sur myCanal.

Pour rappel, CANAL+ renouvèle également ses offres en proposant à ses abonnés 3 offres complètes dont un abonnement standard à Canal+ comprenant l’accès à la chaîne cryptée mais aussi Canal+ Docs, Kids, Séries et Décalé. Deux autres nouvelles offres s’adressent quant à elles aux passionnés de cinéma et séries ou de sport : Canal+ Ciné Séries et Canal+ Sport.

Pour l’heure, bien difficile de savoir dans quels types d’abonnement actuels sont disponibles ces deux nouvelles chaînes. Une chose est sûre, elle sont incluses dans les nouvelles offres du groupe lancées ce matin à 10h et seront accessibles sur les box des opérateurs. Nous avons contacté Canal+ pour en savoir plus. Pour l’heure, les deux entrantes ne semblent pas être disponibles pour certains abonnés à la désormais ancienne offre standard de Canal+.