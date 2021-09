Abonnés Freebox : l’interface Oqee s’améliore sur iPhone et iPad

Après une nouvelle version sur Android et sur Freebox Pop, les abonnés Freebox Pop et Delta utilisant l’application Oqee sur les appareils mobiles d’Apple bénéficient d’une mise à jour.

Des améliorations au programme, tant sur iOS que sur iPad OS. Au programme pour cette version, majoritairement des améliorations pour l’expérience utilisateur ainsi que quelques corrections.

Pour rappel, cette application mobile est uniquement disponible pour les abonnés Delta et Pop pour le moment. Ceux possédant un iPhone ou un iPad peuvent ainsi bénéficier de la nouvelle version de l’application estampillée 1.1.5, avec son lot de des changements bienvenus. On compte notamment l’intégration de nouvelles recommandations dans l’onglet “en direct” selon votre profil, mais aussi la mise à jour du design des boutons “Se déconnecter”, “s’abonner”, “supprimer un profil” et “résilier un abonnement”. Pour les utilisateurs chevronnés, les développeurs annoncent avoir intégré l’affichage du numéro de version dans les réglages. Et enfin, petite amélioration esthétique : une nouvelle animation au lancement de l’application.

Côté correctifs, deux problèmes ont été résolus concernant le lecteur vidéo. Les développeurs ont ainsi supprimé la barre blanche avec l’heure pendant la lecture de contenus sur iPad, et on résolu le problème de chevauchement entre le logo de la chaîne et le titre du contenu. Enfin, pour la liste des chaînes, Free annonce une amélioration de la position des chaînes lors du défilement rapide.