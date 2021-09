Test du Oppo Find X3 Lite : notre avis sur ce smartphone 5G disponible chez Free Mobile

L’Oppo Find X3 Lite met en avant une compatibilité 5G, un écran fluide, un quadruple capteur photo et une charge ultra rapide. Est-ce suffisant pour succomber ? Nous l’avons testé pendant une semaine.

Avant de passer au test, voici les principales caractéristiques techniques du Oppo Find X3 Lite qui nous a été prêté par le constructeur et que l’on trouve à 447 euros au comptant dans la boutique Free Mobile. Fiche technique du Oppo Find X3 Lite : Processeur : octa-core jusqu’à 2,4 GHz (chipset Qualcomm Snapdragon 765G) Mémoire vive : 8 Go en LPDDR4x Écran : dalle IPS 6,4 pouces avec une définition 2 400 x 1 080 pixels

et un taux de rafraîchissement 90 Hz Audio : son sortant uniquement de la tranche inférieure Stockage : 128 Go en UFS 2.1 (non extensible par carte MicroSD) Gestion SIM : deux logement Nano-SIM dans un tiroir de la tranche gauche Compatibilité 4G :

support des bandes B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/

B19/B20/B26/B28/B38/B39/B40/B41/B66 Compatibilité 5G :

support des bandes n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/

n38/n40/n41/n77/n78/ Quadruple capteur photo au dos :

64 + 8 + 2 + 2 Mégapixels (principal + ultra grand-angle 119 degrés + macro + portrait) Capteur photo à l’avant : 32 Mégapixels dans un poinçon excentré Prise casque 3,5 millimètres : oui (tranche inférieure) Connectique de charge : USB-C (tranche inférieure) Support Wi-Fi : version Wi-Fi 5 Connectivité Bluetooth : version 5.1 NFC : oui Batterie : 4 300 mAh non amovible Recharge filaire : support de la charge 65 Watts (bloc SuperVOOC 65 Watts inclus dans la boîte) Recharge sans-fil : non Système d’exploitation : Android 11 avec l’interface ColorOS 11.1 basée sur Android 11 Solutions de déverrouillage : reconnaissance faciale ou lecteur d’empreintes digitales sous la dalle Patchs de sécurité installés durant notre test : juillet 2021 Dimensions : 159,9 x 73,4 x 7,9 millimètres Poids : 172 grammes DAS tête : 0,991 W/kg

DAS tronc : 1,276 W/kg DAS membres : 2,721 W/kg Un design ultra fin, une prise en main agréable Le premier contact avec l’Oppo Find X3 Lite est agréable. Cela s’explique par le poids contenu (172 grammes), la finesse (7,9 millimètres) et le toucher doux de la coque en plastique. Le bloc photo arrière dépasse, mais pas trop au point de gêner au quotidien. On a là une bonne intégration de la part du constructeur. La sensation est telle qu’il aurait été dommage d’habiller notre compagnon d’une coque de protection. D’autant plus que notre modèle bleu astral s’avère beau à regarder. De toute manière, nous n’avions pas de coque de protection, même basique dans la boîte. Écran AMOLED 90 Hz, pas de double haut-parleur stéréo

L’écran Oppo Find X3 Lite coche toutes les cases au regard du positionnement tarifaire. On a les belles couleurs et les noirs profonds de l’AMOLED, la définition Full HD+, la fluidité d’affichage offerte par un taux de rafraîchissement 90 Hz et la discrétion d’un petit poinçon excentré. Sans nous paraître folle, la luminosité n’a jamais été un problème, y compris lors de journées assez ensoleillées.

Le mode de couleur et la fréquence d’actualisation de l’écran pourront être ajustés depuis les paramètres d’affichage.

La partie son se révèle en revanche incomplète. On a effectivement un son clair et puissant, ainsi qu’une connectique mini-jack pour les dispositifs audio. L’Oppo Find X3 Lite fait en revanche l’impasse sur le double haut-parleur stéréo toujours bienvenu au moment d’une vidéo et d’un jeu vidéo, mais également au moment d’une écoute musicale en extérieur. Des smartphones moins chers proposent cette caractéristique, et il devient de plus en plus compliqué d’accepter son absence à un certain niveau de prix.

Il s’en sort en photo



Cinq capteurs photo pour l’Oppo Find X3, dont quatre à l’arrière dans un L inversé et un à l’avant dans un petit poinçon, comme dit plus haut.

À l’usage, notre ami s’en sort assez bien dans la plupart des situations. Le mode nuit est intéressant sans faire bouillie de pixels ou artificiel. L’ultra grand-angle, bien que déformant, reste pratique à avoir sous la main. Il y a en revanche ce capteur macro dont on se serait finalement passé, tant on a du mal à en tirer quelque chose d’intéressant. Pas de capteur dédié au zoom en revanche. Un zoom 2x, pourquoi pas. Un zoom 5x, le moins souvent possible. Pour ne pas dire jamais.

Ci-dessous, une photo en partant de l’ultra grand-angle jusqu’au zoom 5x :

Une photo, puis sa version ultra grand-angle :

Une photo avec du flou d’arrière-plan :

Deux photos avec le mode macro (“Plus/Macro”) :

Le mode Extra HD en action (“Plus/Extra HD) :

Deux photos de nuit et leurs versions corrigées :

Deux selfies avec le mode portrait :

Un smartphone 5G L’Oppo Find X3 Lite annonce une compatibilité réseau 4G et 5G, avec un support de la bande 700 MHz chère aux abonnés Free Mobile. Vous retrouverez d’ailleurs les fréquences supportées dans les caractéristiques en début de test. Ci-dessous, des débits en intérieur :

Puis des débits en extérieur :

De bonnes performances, y compris en jeu



Du début à la fin de ce test, l’Oppo Find X3 s’est montré réactif. Pas un seul moment de frustration avec un smartphone se trainant sans raison. De plus, nous n’avions pas noté de chauffe particulière malgré quelques séances de jeux prolongées avec un temps loin d’être frais.

Si les performances s’expliquent par le chipset Snapdragon 765G et les 8 Go de RAM à bord, mais également par l’écran 90 Hz, la réactivité de la mémoire interne en UFS 2.1 apporte sa contribution. L’outil Disk Speed nous indiquait ainsi 714 Mo/s en lecture et 310 Mo/s en écriture. Pas le Go/s proposé par certains, mais suffisamment pour réduire les temps d’installation et de chargement.

Une autonomie correcte, une charge ultra rapide

Cela dépendra évidemment des usages. Dans le cas d’un usage classique, la batterie 4 300 mAh assurera sans problème une autonomie d’une journée à l’Oppo Find X3 Lite. La seconde journée sera en revanche un poil plus compliquée. Ci-dessous, un exemple d’utilisation : départ à 20h51 avec 100 % et arrivée le surlendemain à 17h36 avec 8 % : 40 minutes de jeu avec le son du smartphone

60 minutes de streaming audio avec le son du smartphone

1 heure et 40 minutes de YouTube avec le son du smartphone

40 minutes de YouTube avec les écouteurs filaires

Consultation et alertes Twitter/Gmail

Surf sur Internet

Quelques MMS

Photos

1 téléchargement d’application

30 mises à jour d’applications

1 mise à jour système de 613 Mo (pour installer les correctifs de juillet 2021)

Tests de débits

Fonctionnement continu de TousAntiCovid

Affichage Always-On Display activé Avec une charge 65 Watts, la batterie se charge très très vite. En une demi-heure, c’était bouclé. Autant que récupérer vite fait 50 % pour passer la journée n’est pas un problème. À condition évidemment d’avoir le chargeur adéquat. Ci-dessous, un suivi de charge : 21h04 : 7 %

21h09 : 30 %

21h14 : 49 %

21h24 : 66 %

21h29 : 93 %

21h34 : 99 %

21h35 : 100 % Une interface logicielle intéressante



Avec son Find X3 Lite, Oppo fournit une interface ColorOS basée sur le système d’exploitation Android 11.

Elle ne s’accompagne d’ailleurs pas de logiciels tiers à foison, dans le cadre de partenariats commerciaux. Nous avions ainsi Facebook, Twitter, TikTok et Netflix. Que des applications populaires, d’ailleurs. Rien d’exotique dans le lot. Dommage toutefois que seules les trois premières puissent être désinstallées.

L’interface du Oppo Find X3 Lite propose quelques fonctions pratiques, dont :

Le choix d’avoir ou non le tiroir d’applications

La barre latérale de raccourcis

Les modes fenêtre flottante et mini-fênêtre

L’écran scindé

La gestion avancée des gestes, y compris sur l’écran éteint

L’affichage Always-On Display, avec en plus une possibilité de personnalisation

Le mode sombre

La possibilité de masquer le poinçon avec une bordure virtuelle

L’application O Relax pour souffler un peu durant une journée mouvementée

L’espace de jeux pour gérer facilement ses jeux installés

Terminons sur la partie sécurité. Au moment de la publication de ce test, nous avions les correctifs de juillet 2021, après une mise à jour de maintenance. Quant au lecteur d’empreintes et à la reconnaissance faciale, ils ont fonctionné à merveille du début à la fin. En plus d’être rapides, ceux-ci n’ont jamais nécessité un réenregistrement des données.