Free déploie de nouvelles mises à jour d’Oqee sur Freebox Pop et mobile

Free met à jour son interface TV maison sur Freebox Pop et mobile, avec des améliorations et corrections à la clé.



Avis aux abonnés Freebox Pop et Delta Pop. Free fait évoluer l’interface TV Oqee du Player Pop avec la diffusion d’une nouvelle mise à jour estampillée 1.0.127. Les développeurs indiquent quelques améliorations, comme la possibilité de quitter la lecture en différé dès lors qu’on est plus en plein écran, l’ajout d’une fenêtre prévenant la sortie de la lecture en différé, la mise à jour du message d’erreur lorsqu’il n’est pas possible de lire du HDCP 2.2 et l’amélioration de l’accessibilité. Ils annoncent par ailleurs la résolution de quelques bugs, avec la correction de l’erreur Rash 5213, la correction du branchement dans le parcours d’achat depuis le guide TV et la correction du label sous-titre français malentendant. Pour profiter de la mise à jour, il suffit de redémarrer le Player Pop.

Il y a également du nouveau pour l’application Oqee sur Android pour mobile, qui passe en version 1.0.29 (compatible avec Android 7.1 et supérieur). Les développeurs indiquent cette fois l’intégration de nouvelle recommandation dans l’onglet “En direct” selon votre profil, l’amélioration du design des pages dans l’onglet “Enregistrement” et l’amélioration du design des pages dans l’onglet “Replay”. À noter enfin la correction des erreurs DASH 1111, 1083 et 1082. “Cette version est en cours de déploiement progressif”, est-il précisé. Il se peut ainsi que vous ayez à attendre un peu avant d’avoir accès à cette nouvelle mouture.