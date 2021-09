Free Mobile : un nouveau cadeau offert pour l’achat d’un smartphone

Un smartphone Samsung est arrivé dans la boutique Free Mobile. Avec lui, une enceinte connectée Google en cadeau.

La boutique Free Mobile a récemment accueilli un nouveau smartphone 5G, le Samsung Galaxy A52s 5G positionné sur le milieu de gamme et affiché à 459 euros au comptant.

Et il se trouve que pour tout achat de ce modèle entre le 1er septembre et le 15 octobre, une enceinte connectée Google Nest Audio d’une valeur de 99,99 euros est offerte. Vous aurez d’ailleurs le choix entre des coloris galet ou charbon.

Pour récupérer le cadeau, il suffit d’acheter le produit et de constituer un dossier en ligne (formulaire rempli, copie de la preuve d’achat, photo d’étiquette sur l’emballage, etc.) au plus tard le 31 octobre 2021.

L’enceinte connectée arrivera dans les 4 à 6 semaines après validation du dossier. Tous les détails sont disponibles à cette adresse.