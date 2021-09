Choc des smartphones disponibles chez Free Mobile : Oppo Find X3 Lite ou Samsung Galaxy A52s 5G ?

La boutique Free Mobile propose actuellement les Oppo Find X3 Lite et Samsung Galaxy A52s 5G, deux smartphones 5G à moins de 500 euros. Lequel se présente comme le meilleur choix ?

Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose un comparatif des smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile. Il s’agit de vous aider à choisir selon vos attentes.

Aujourd’hui, nous opposons les Oppo Find X3 Lite et Samsung Galaxy A52s 5G, affichés à 447 et 459 euros respectivement. Notez d’ailleurs qu’ils sont disponibles au comptant ou via la nouvelle offre Free Flex.

L’écran : Samsung

Dalle AMOLED, diagonale aux alentours des 6,5 pouces, définition Full HD+ et poinçon pour les deux. Samsung va en revanche un peu plus loin dans le taux de rafraîchissement, proposant du 120 Hz contre du 90 Hz en face. Maintenant, dans les faits, 90 Hz suffissent amplement pour apporter de la fluidité.

Notre classement :

Samsung Galaxy A52s 5G (AMOLED, 6,5 pouces, FHD+, 120 Hz et poinçon centré) Oppo Find X3 Lite (AMOLED, 6,43 pouces, FHD+, 90 Hz et poinçon excentré)

Performances : ex æquo

Les deux smartphones profitent d’un processeur octa-core 2,4 GHz pour de bonnes performances dans les tâches gourmandes, mais également de la 5G, grâce à des plates-formes signées Qualcomm. Le modèle Samsung a pour lui une plate-forme plus récente, tandis que l’Oppo dispose d’un peu plus de mémoire vive.

Notre classement :

Samsung Galaxy A52s 5G (processeur octa-core 2,4 GHz du chipset Qualcomm Snapdragon 778G et mémoire vive 4 Go) Oppo Find X3 Lite (processeur octa-core 2,4 GHz du chipset Snapdragon 765G et mémoire vive 6 Go)

La photo : Samsung



Les deux smartphones proposent de la capture 64 Mégapixels au dos et 32 Mégapixels à l’avant. C’est au niveau des capteurs secondaires que Samsung marque des points avec un plus de définition pour l’ultra grand-angle. Il nous épargne aussi les capteurs 2 Mégapixels apportant rarement quelque chose d’intéressant dans les faits.

Notre classement :

Samsung Galaxy A52s 5G (64/12/5/5 Mégapixels à l’arrière, 32 Mégapixels à l’avant) Oppo Find X3 Lite (64/8/2/2 Mégapixels à l’arrière, 32 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie et la charge



Les deux capacités de batterie sont sensiblement équivalentes. L’Oppo Find X3 Lite a en revanche comme sérieux atout sa charge rapide en 65 Watts. Cette fonctionnalité apporte un réel confort au quotidien, dont on a du mal à se passer après y avoir goûté.

Notre classement :

Oppo Find X3 Lite (batterie 4 300 mAh et charge filaire 65 Watts) Samsung Galaxy A52s 5G (batterie 4 500 mAh et charge 25 Watts)

Le choix d’Univers Freebox : Samsung



Si l’Oppo Find X3 Lite a pour lui sa charge plus rapide, le Samsung Galaxy A52s 5G en offre un peu plus au niveau de l’écran, en propose un peu plus en photo, profite d’une plate-forme plus récente et dispose du double haut-parleur stéréo absent en face.