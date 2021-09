Des abonnés Freebox arrondissent leurs fins de mois, la fibre se déploie vite, mais s’adopte lentement ? Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des Télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Revendre l’Apple TV 4K de Free plus cher, c’est bien moral ?

Avec un boîtier Apple TV 4K proposé à l’achat en tant que player optionnel au tarif préférentiel de 96 euros (2 euros par mois pendant 48 mois) et une possibilité de petit bénéfice en cas de revente (c’est à dire 199 euros directement chez Apple), la tentation était plus qu’évidente. Et ça n’a pas manqué. On commence en effet à retrouver l’équipement sur le célèbre site de petites annonces Leboncoin avec la requête “Apple TV Free”. Mais jouer sur cette bonne affaire n’est pas au goût de tout le monde, considérant que les acheteurs de ces “bonnes occasions” se font avoir. Qu’en pensez-vous ?

Moins de nouveaux abonnés fibre que de prises déployées ?

Le chantier de la fibre lancé 10 ans auparavant avance à grand pas. L’industrie s’attend à avoir installé plus de 6 millions de lignes cette année contre 5,8 millions en 2020, déjà une année record. 41 millions d’habitations et de locaux professionnels sont aujourd’hui éligibles, pour un total de 14 millions d’abonnés en France. Mais ce ratio a de quoi surprendre : pourquoi une telle différence et pourquoi les français éligibles n’y passent pas dès que possible ?

Protéger les enfants du porno, le rôle des opérateurs ?

Pornhub, xVideos, Youporn ou encore Redtube pourraient se retrouver inaccessibles en France. eEnfance et La Voix de l’enfant, deux associations dédiées à la protection des mineurs, ont intenté à la fin du mois de juillet une action en référé devant le tribunal de grande instance de Paris. Cette dernière cible tous les fournisseurs d’accès français, à qui il est demandé de bloquer l’accès à neufs des plus importants sites pornographies mondiaux. Le motif est assez simple : ces derniers sont accusés de ne pas protéger les mineurs de l’accès à ce type de contenu. Mais la question se pose : est-ce vraiment juste de demander aux opérateurs de bloquer l’accès à tout le monde au motif de protéger nos bambins ? L’avis est mitigé dans les commentaires. En attendant la décision du tribunal le 9 septembre…

La 5G prépayée par SFR, pas si convaincante…

Inattendu et pourtant assez logique. SFR est le premier opérateur a lancer une offre 5G en prépayé. En souscrivant cette offre, l’abonné à le droit à 95 Go de data sur le réseau 5G de SFR et appels/ SMS/ MMS illimités en France métropolitaine mais aussi depuis l’UE vers la France et l’UE pour 40€. Cependant, les commentaires sont plutôt dubitatifs concernant l’intérêt de cette carte, certains voient la possibilité d’utiliser quelques astuces pour bénéficier d’un meilleur forfait, mais sur le réseau Free Mobile. Malin !

Encore un coup de Huawei !

Un peu d’humour pour dédramatiser une situation assez impressionnante. Une intervention de maintenance sur un site mobile ne s’est pas déroulée comme prévue pour un technicien. Bilan de l’opération, 14 piqûres de frelons. Pour éviter pareille mésaventure, la société appelée pour détruire le nid, prodigue des conseils. Certains complotistes ( 😉 ) dans nos commentaires y voient une nouvelle raison de se méfier d’un fabricant bien connu des fans de télécoms : Huawei, puisque les frelons viennent… d’Asie !