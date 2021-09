L’Apple TV 4K à prix mini proposée par Free revendue à un tarif plus élevé sur Leboncoin

Quelle surprise, dites donc. Certains abonnés Freebox revendent déjà le boîtier Apple TV 4K acquis à tarif préférentiel auprès de Free, en tentant au passage de réaliser un petit bénéfice.

Avec un boîtier Apple TV 4K proposé à l’achat en tant que player optionnel au tarif préférentiel de 96 euros (2 euros par mois pendant 48 mois) et une possibilité de petit bénéfice en cas de revente (c’est 199 euros directement chez Apple), la tentation était plus qu’évidente. Et ça n’a pas manqué. On commence en effet à retrouver l’équipement sur le célèbre site de petites annonces Leboncoin avec la requête “Apple TV Free”.

Au moment où sont écrites ces lignes, des vendeurs le proposent ainsi à 130 ou 135 euros à l’état neuf ou neuf sous blister. Une annonce à 115 euros était visible, mais n’a pas fait long feu. Certains revendent même la télécommande seule avec un prix oscillant entre 20 et 40 euros. Dans certains cas, le vendeur dit avoir opté pour la télécommande originale (pas celle estampillée Free) ou préféré sa télécommande universelle.