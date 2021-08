SFR lance la 5G en prépayé

SFR propose une nouvelle recharge pour ses clients adeptes des forfaits prépayés “SFR La Carte”, avec la 5G.

Inattendu et pourtant assez logique. SFR est le premier opérateur a lancer une offre 5G en prépayé. En souscrivant cette offre, l’abonné à le droit à 95 Go de data sur le réseau 5G de SFR et appels/ SMS/ MMS illimités en France métropolitaine mais aussi depuis l’UE vers la France et l’UE pour 40€. Cette carte est valable durant trente jour à partir du rechargement du Pass ou de la souscription. Il s’agit ici d’une offre promotionnelle exclusivement disponible sur le Web, valable jusqu’au 11 octobre prochain. Passé cette période, cette recharge proposera 40 Go.

La procédure pour bénéficier de ce forfait prépayé est détaillée par l’opérateur : il suffit d’acheter une carte SIM dédiée à 9.99€, de l’insérer dans votre mobile, puis de recharger votre compte “SFR La Carte”. Pour cela, activez une recharge classique dans un des points de vente de l’opérateur en vous assurant d’y investir le montant nécessaire (ici 40€) de manière à vous constituer un portefeuille électronique dédié à votre offre mobile. Une fois cette recharge activée, choisissez votre pass, puis envoyez gratuitement le code ILLI40 par SMS au 987 ou appelez directement le 952.

Si on a tendance à l’oublier avec des abonnements de plus en plus compétitifs, les cartes SIM prépayées sont encore utilisées aujourd’hui. Au premier trimestre 2021, 7.6 millions de cartes SIM prépayées étaient en circulation, même si leur nombre continue de diminuer chaque année. SFR propose par exemple une large gamme de cartes prépayées, dont des pass 20Go ou 30 Go.