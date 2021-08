Canal+ va lancer une nouvelle expérience sur myCanal avec Champion’s League Stadium

Canal+ annonce le lancement de son expérience “Champions’ League Stadium” sur myCanal dès le 14 septembre. L’objectif, permettre à ses abonnés de vivre les matches en même temps avec de nombreuses fonctionnalités.

“Vous êtes fans de Ligue des Champions, nous aussi. C’est pourquoi on vous proposera dès le 14 septembre le Champion’s League Stadium de myCanal”, a annoncé la filiale de Vivendi ce matin lors de sa conférence de presse de rentrée. S’il s’apprête à lancer trois nouvelles offres dont une dédiée au sport et au ballon rond, Canal+ est aussi dans les starting-blocks afin de permettre à ses abonnés d’être au coeur des matchs de la coupe aux grandes oreilles en leur donnant le contrôle.

Cette nouvelle expérience Canal+ “proposera le plus grand multiplexe à chaque journée, sur tous les écrans. Nos abonnés seront dans tous les stades en même temps avec le multiplexe enrichi”, a indiqué le groupe. Pour cette nouvelle saison, son service myCanal sera plus que jamais au centre de sa stratégie de diffusion. Pour l’heure, seule une courte vidéo de présentation du Champions’ League Stadium de la plateforme a été dévoilée, et laisse entrevoir quelques fonctionnalités déjà intégrées au mode expert comme la possibilité d’accéder en temps réel à de nombreuses statistiques, aux temps forts mais aussi de noter les joueurs.

Canal+ est détenteur des deux meilleures affiches de la Ligue des Champions jusqu’en 2024. Un accord de co-diffusion a d’ailleurs été trouvé avec RMC Sport. Le reste des matches sera diffusé par beIN Sports, soit 104 par saison et un multiplex chaque soir de compétition.