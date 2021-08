Le saviez-vous ? Free propose une carte interactive pour connaître la couverture de ses réseaux 3G, 4G et 5G avec une recherche par adresse

Vous ne le saviez peut-être pas, mais Free propose une carte interactive de son réseau mobile. Celle-ci permet de savoir si vous êtes couvert ou non par l’opérateur, et notamment par sa 5G.

Si vous déménagez ou envisagez de souscrire à un forfait Free Mobile, voici un outil pratique proposé sur le site de l’opérateur.

Disponible à cette adresse, il s’agit d’une carte interactive fournissant des informations à propos de la couverture réseau disponible. Un filtrage sur la gauche permet en effet d’afficher la couverture par technologie (2G/3G/4G/5G) grâce à une légende. Il y a même deux couleurs pour la 5G, afin de différencier la couverture 700 MHz et la couverture 3,5 GHz.

On peut rechercher une localisation en naviguant sur la carte à l’aide de la souris et en zoomant/dézoomant ou bien en saisissant une adresse postale dans un champ dédié.

Ci-dessous, un exemple des renseignements fournis concernant la couverture 5G pour une adresse en zone rurale dans le département du Loiret :

La couverture 4G/4G+ pour la même zone :

La couverture 3G :

Et la couverture 2G/3G pour la voix et les SMS, en cliquant sur “VOIX/SMS” :

Si l’outil permet de se faire une idée concernant une zone, il reste toutefois dommage de ne pas pouvoir pousser le zoom jusqu’au niveau de la rue afin de gagner en précision.

Concernant la précision de cette carte, Free indique d’ailleurs : “Les informations sur la couverture sont délivrées à titre indicatif et n’ont pas valeur contractuelle. Les zones de couverture sont simulées de manière informatique, il est donc possible que certaines imprécisions existent”. Et d’ajouter, concernant la couverture à l’intérieur des bâtiments : “La couverture à l’intérieur des bâtiments peut être altérée en fonction des matériaux de construction utilisés, la présence de fenêtres et la localisation du téléphone à l’intérieur du bâtiment. La carte reflète ainsi une estimation moyenne de la couverture à l’intérieur des bâtiments, qui peut, dans certains cas, être moins bonne”.