Xavier Niel investit dans la recherche d’emploi “sans préjugés”

Xavier Niel, le fondateur de Free, a décidé de soutenir le développement d’une startup innovante dans la recherche d’un nouvel emploi. Place à l’intelligence artificielle et adieu les préjugés lors des recrutements.

Fondée en 2018, LaPieza.io se revendique “la première plate-forme de recrutement sans préjugés”, affirme avoir déjà “aidé plus de 1 000 personnes à trouver une nouvelle opportunité d’emploi” et affiche une croissance de 30 % depuis 6 mois.

Afin de poursuivre son développement, la jeune société a réalisé une levée de fonds de 360 000 dollars durant l’été. Parmi les investisseurs, on retrouve notamment Xavier Niel, à travers son fonds d’investissement Kima Ventures. Elle prévoit d’utiliser les fonds pour “améliorer sa technologie et lancer un nouveau service de présélection qui permettra aux entreprises de recevoir des candidats préqualifiés pour tout poste vacant en moins de 24 heures à un prix très compétitif”.

“Nous avons un modèle qui permet aux gens de s’inscrire en moins de 5 minutes avec leur CV et LinkedIn. À partir de là, les candidats n’ont pas besoin de postuler à des postes vacants, notre technologie nous permet de les contacter avec leurs envies et les compétences en adéquation avec les besoins de nos clients”, explique Pol Morral, co-fondateur et PDG de LaPieza.io. La jeune société compte 36 employés répartis entre l’Argentine, le Brésil et le Mexique. Elle collabore avec plus de 500 entreprises en Amérique latine et aux États-Unis.