OCS débarque sur le Fire TV Stick d’Amazon

Après l’arrivée de Salto au début du mois d’août, OCS fait son entrée sur le boîtier streaming d’Amazon.

Un nouveau service disponible sur les Fire TV Stick et Fire Cube d’Amazon. La plateforme dédiée au cinéma et aux séries d’Orange vient de lancer son application sur le store du décodeur d’Amazon, le tout avec une offre spéciale. En effet, l’abonnement à la plateforme de streaming est à 5.99/mois pendant un an, au lieu de 11.90€. L’offre est réservée aux détenteurs ouvrant un compte pour la première fois.

Pour les amateurs de contrôle à la voix, l’application est bel et bien compatible avec Alexa, l’assistant vocal Amazon. De quoi découvrir le catalogue fourni du service, avec notamment des séries HBO renommées, ou encore des films exclusifs comme la Zack Snyder’s Cut du blockbuster Justice League. Pour les amateurs de contenus bonus, des interviexs exclusives et des magazines sur l’actualité ciné seront également de la partie.

Source : via le Parisien